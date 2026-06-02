遊韓注意︱首爾設38個禁區 餵鴿最高被罰5200元

南韓首爾野鴿數量過多，不僅污染環境，其帶有強酸性的糞便更會腐蝕歷史古蹟與建築物。鑑此，首爾市政府將於6月展開為期一個月的集中執法行動，打擊市內主要廣場及公園等區域內的餵鴿行為，違者最高可被罰款100萬韓元（約5200港元）。

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上年已有相關規定

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據《南韓先驅報》報道，首爾廣場、光化門廣場、首爾林，以及漢江公園等共38個區域已被為划為「禁止餵飼區」。市政府表示，6月的集中執法結束後，執法人員將轉為不定期巡查。根據新規定，在指定區域內首次被發現餵飼鴿子者，罰款20萬韓元（約1034港元）；第二次違規罰款50萬韓元（約2600港元）；第三次或以後違規者，最高可被罰款100萬韓元（約5200港元）。

其實，首爾市政府在上年4月已將包括首爾廣場、光化門廣場等11個區域劃為「禁止餵飼區」。經過約三個月的現場勸導及公眾宣傳後，當局自去年7月起正式對違規者開罰單。

原棲息於山地及自然環境的野鴿，近年因城市食物來源充足，越來越多在市區定居。隨著居民及遊客餵飼行為增加，首爾市鴿子數量上升，引發關於鴿糞、環境衞生及市容受損的投訴。