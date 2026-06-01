噴蚊怕水隨時更惹蚊？ 研究：DEET顯「大餐」訊號

避蚊胺（DEET）是最經典、經世界衛生組織及各國衛生機構證實最有效的蚊怕水成份。但近日有研究表明，如果蚊子將避蚊胺與吸血聯繫起來，避蚊胺反而可能吸引蚊子。

蚊子或形成條件反射

避蚊胺並非透過殺死蚊蟲來發揮作用，而是干擾蚊蟲的嗅覺受體，使其無法感應人體所散發的二氧化碳及乳酸等氣味，從而達到防止叮咬。避蚊胺能有效驅趕蚊子、黑蠅、蜱蟲、跳蚤等昆蟲，亦有助預防由蚊子或蜱蟲傳播的嚴重疾病，例如登革熱及瘧疾等。

然而，近日一項新研究指出，蚊子能夠學會將避蚊胺與吸血行為聯繫起來。這種現象類似於俄國科學家伊凡．巴甫洛夫（Ivan Pavlov）所提出的古典制約（Classical Conditioning）：只要將原本毫無關聯的信號（如鈴聲）與能夠引發本能反應的獎勵（如食物）反覆配對，大腦便會形成記憶，最終單憑信號本身就能觸發生理反應。這一機制在蚊子身上亦可能成立，令牠們將「蚊怕水味道」與「一頓大餐」連結在一起。

在測試中，研究團隊發現，近60%曾經吸食過含有避蚊胺血液的蚊子，在測試中仍會試圖叮咬已塗抹避蚊胺的手部，也就是避蚊胺對這類蚊子反而可能更具吸引力。相比之下，未曾吸食過含避蚊胺血液的蚊子，則全部嘗試叮咬一隻沒有塗抹避蚊胺的手。

故法國圖爾大學昆蟲生物學研究所教授拉扎里（Claudio Lazzari）認為，公眾應該明白，避蚊胺在正常使用過程中不會失去效用，只有在特定的實驗室條件下才會失效，而這些條件本身是為了揭示它對蚊子的作用機制而設定的。

按時重新塗抹蚊怕水最重要

專家們一致強調，公眾仍可放心繼續使用蚊怕水，亦不應停止使用這類產品。因為在皮膚塗有避蚊胺的情況下，蚊子很難在第一次叮咬時便成功吸血。而蚊子與避蚊胺之間產生「連結」的風險最高的時刻，正是蚊怕水藥效開始減退的時候，所以按時重新塗抹驅蚊劑尤為重要。