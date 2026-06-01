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搶學生族 | 戴爾推親民價XPS 13 劍指蘋果MacBook Neo

即時國際
更新時間：11:56 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:56 2026-06-01 HKT

美國筆電大廠戴爾（Dell）推出旗下最平價、最輕薄的筆記型電腦XPS 13，希望透過吸引學生和年輕專業人士，挑戰蘋果（Apple）今年3月3月推出並掀起熱潮的MacBook Neo。XPS 13主打更小、更輕、幾乎沒有多餘接孔的鋁合金機身設計，厚12.7毫米，重約2.2磅，比2.7磅的MacBook Neo更輕。

學生優惠價4680港元

XPS 13定價699美元（約5462港元），並於開學季節期間，為16歲以上學生提供599美元（約4680港元）優惠價。而MacBook Neo一般售價599美元，學生優惠價則低至500美元（約3900港元）。

戴爾重塑XPS 13 定位，用親民價直擊蘋果平價市場。Amazon.com
戴爾重塑XPS 13 定位，用親民價直擊蘋果平價市場。Amazon.com
戴爾推親民價XPS 13，劍指蘋果MacBook Neo。Amazon.com
戴爾推親民價XPS 13，劍指蘋果MacBook Neo。Amazon.com
XPS 13主打輕薄機身。Dell官網
XPS 13主打輕薄機身。Dell官網
戴爾今次以較低價位產品積極搶攻筆電市場。路透社
戴爾今次以較低價位產品積極搶攻筆電市場。路透社

戴爾表示，XPS 13不僅價格具競爭力，更強調在效能與使用體驗方面優於同級產品。公司指出，XPS 13為旗下最輕薄的筆電機種，同時配備更大的顯示屏幕。在硬件配置方面，XPS 13最高可選配32GB記憶體，而MacBook Neo僅提供8GB統一記憶體，無法升級。

冀搶佔MacBook Neo市場

其他優勢包括更快的Wi-Fi 7無線網路，以及最長17小時的串流影音續航力，略高於MacBook Neo的16小時。但XPS 13取消了內置耳機孔，使用者需依賴內建四揚聲器系統、透過藍牙耳機或USB-C轉接器使用音訊功能。

市場分析認為，戴爾今次以較低價位產品積極搶攻筆電市場，顯示戴爾正借鏡蘋果策略，在記憶體晶片供應趨緊、消費者對價格更加敏感的市場環境下，擴大產品觸及範圍與客源。

今年3月，蘋果推出MacBook Neo系列，主要鎖定Chromebook與入門級Windows筆電市場。該產品上市後，也帶動蘋果第2季業績表現。

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