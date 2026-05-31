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特朗普：我比貓王更吸引觀眾 籲取消國慶音樂會改辦MAGA集會

即時國際
更新時間：11:37 2026-05-31 HKT
發佈時間：11:37 2026-05-31 HKT

美國將於今年7月4日迎來建國250週年，但總統特朗普（Donald Trump）卻在上周六（5月30日）呼籲取消原定的建國紀念音樂會。由於已有數位歌手退出演出，特朗普表示，應改由他親自領銜的大型政治造勢集會（MAGA）來取代這些音樂會。

「被政治化」致退出參演

特朗普於上星期六在社交平台發文表示，與其邀請「收費昂貴、沒人想聽、音樂乏味、只會抱怨」的歌手演出，不如取消國慶音樂會，改而舉辦一場大型「讓美國再次偉大」（MAGA）集會。這場音樂會定於6月25日在華盛頓國家廣場登場，配合7月4日獨立日活動舉行，由支持特朗普的公私合營機構「自由250年」（Freedom 250）主辦。

相關新聞：特朗普250英呎「凱旋門」方案獲批 稱致敬建國250周年

不過，在最初公佈的九組藝人中，第四組與第五組的藝人相繼宣佈退出，部分人士表示原因是活動已被政治化。

特朗普在貼文中稱藝人如今對演出「怯場」，因此正在考慮邀請「全世界最具號召力的人物」來頂替，而這位「比貓王巔峰時期吸引更多觀眾」的大人物就是特朗普本人。他也表示，已要求幕僚評估在國家廣場舉辦「美國回來了」（America Is Back）集會的可行性，屆時他將發表演說，「像我擔任總統以來一直做的那樣，帶領國家繼續前進」。

貓王1960年代的電影造型。法新社
貓王1960年代的電影造型。法新社
曾有網民將特朗普與貓王比對。
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日前宣佈退出演出的藝人，包括鄉村歌手瑪蒂娜．麥克布萊德（Martina McBride）以及1980年代搖滾樂團Poison主唱布雷特．麥可斯（Bret Michaels）。麥可斯表示，他原本被告知這是慶祝國家的活動，但如今「已演變成比我當初同意參與時更具分裂性的事情」。

相關新聞：白宮UFC｜南草坪搭建格鬥籠 14/6特別賽賀250周年國慶兼特朗普80大壽

特朗普將在6月14日迎來80歲大壽。作為當天特朗普慶生活動的其中一個環節，見證過許多重要歷史時刻的白宮南草坪將破天荒舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）。這也是紀念美國獨立250周年的慶祝活動之一。

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