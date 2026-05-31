漢坦病毒︱「洪迪厄斯號」完成消毒 獲准復航

早前爆發漢坦病毒（Hantavirus，另譯漢他）疫情、造成三名乘客死亡的豪華探險郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），在完成全面清潔消毒後，日前已獲荷蘭公共衛生當局批准再次出海。該船預計於6月13日起恢復既定航程。

6月中恢復航程

法新社報道，荷蘭公共衛生當局於星期六（5月30日）表示，經最終檢查確認，「從公共衛生角度來看，洪迪厄斯號（MV Hondius）再次出海已不存在任何障礙」。在完成清潔與消毒後，該船已獲准再次出海。擁有這艘豪華探險郵輪的荷蘭泛海探險公司表示，待檢查結束後，洪迪厄斯號會離開鹿特丹，並從6月13日起恢復既定航程。

該郵輪原定從阿根廷駛往非洲國家佛得角，但因船上爆發漢坦病毒疫情，造成三名乘客死亡，航程被迫中斷。多數乘客隨後在西班牙加那利群島（Canarias）的特內裡費島（Tenerife）下船，並搭機返回各自國家。

洪迪厄斯號於5月18日駛入歐洲最大港口鹿特丹，船上剩餘的船員隨即接受隔離檢疫。世界衛生組織迄今已確認，與此次疫情相關的確診病例累計達13起，其中包括3例死亡。

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漢坦病毒主要透過囓齒動物的糞便與尿液，以空氣微粒形式傳播給人類。目前醫學界尚未研發出針對該病毒的疫苗或特效療法，防控主要依賴於環境清潔與個人防護。

