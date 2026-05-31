Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漢坦病毒︱「洪迪厄斯號」完成消毒 獲准復航

即時國際
更新時間：09:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-31 HKT

早前爆發漢坦病毒（Hantavirus，另譯漢他）疫情、造成三名乘客死亡的豪華探險郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），在完成全面清潔消毒後，日前已獲荷蘭公共衛生當局批准再次出海。該船預計於6月13日起恢復既定航程。

6月中恢復航程

法新社報道，荷蘭公共衛生當局於星期六（5月30日）表示，經最終檢查確認，「從公共衛生角度來看，洪迪厄斯號（MV Hondius）再次出海已不存在任何障礙」。在完成清潔與消毒後，該船已獲准再次出海。擁有這艘豪華探險郵輪的荷蘭泛海探險公司表示，待檢查結束後，洪迪厄斯號會離開鹿特丹，並從6月13日起恢復既定航程。

該郵輪原定從阿根廷駛往非洲國家佛得角，但因船上爆發漢坦病毒疫情，造成三名乘客死亡，航程被迫中斷。多數乘客隨後在西班牙加那利群島（Canarias）的特內裡費島（Tenerife）下船，並搭機返回各自國家。

洪迪厄斯號於5月18日駛入歐洲最大港口鹿特丹，船上剩餘的船員隨即接受隔離檢疫。世界衛生組織迄今已確認，與此次疫情相關的確診病例累計達13起，其中包括3例死亡。

相關新聞：漢坦病毒｜阿根廷拒重入世衛 一年內病例翻倍

漢坦病毒主要透過囓齒動物的糞便與尿液，以空氣微粒形式傳播給人類。目前醫學界尚未研發出針對該病毒的疫苗或特效療法，防控主要依賴於環境清潔與個人防護。
 

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
影視圈
11小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
2026-05-30 09:00 HKT
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
郭富城賽車場體驗「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦點 兩女分別似爸媽基因強大
影視圈
11小時前
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
高息重磅股6月排隊除淨 年息逾6厘 專家警告勿盲目追入 薦4股長線收息 靜待低位分注買
投資理財
4小時前
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
社會
14小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
2026-05-30 07:00 HKT
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
影視圈
17小時前
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨。美聯社
歐聯決賽｜法定時間連加時1：1 阿仙奴互射12碼不敵PSG飲恨
足球世界
6小時前