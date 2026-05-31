漢坦病毒︱「洪迪厄斯號」完成消毒 獲准復航
更新時間：09:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-31 HKT
早前爆發漢坦病毒（Hantavirus，另譯漢他）疫情、造成三名乘客死亡的豪華探險郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），在完成全面清潔消毒後，日前已獲荷蘭公共衛生當局批准再次出海。該船預計於6月13日起恢復既定航程。
6月中恢復航程
法新社報道，荷蘭公共衛生當局於星期六（5月30日）表示，經最終檢查確認，「從公共衛生角度來看，洪迪厄斯號（MV Hondius）再次出海已不存在任何障礙」。在完成清潔與消毒後，該船已獲准再次出海。擁有這艘豪華探險郵輪的荷蘭泛海探險公司表示，待檢查結束後，洪迪厄斯號會離開鹿特丹，並從6月13日起恢復既定航程。
該郵輪原定從阿根廷駛往非洲國家佛得角，但因船上爆發漢坦病毒疫情，造成三名乘客死亡，航程被迫中斷。多數乘客隨後在西班牙加那利群島（Canarias）的特內裡費島（Tenerife）下船，並搭機返回各自國家。
洪迪厄斯號於5月18日駛入歐洲最大港口鹿特丹，船上剩餘的船員隨即接受隔離檢疫。世界衛生組織迄今已確認，與此次疫情相關的確診病例累計達13起，其中包括3例死亡。
漢坦病毒主要透過囓齒動物的糞便與尿液，以空氣微粒形式傳播給人類。目前醫學界尚未研發出針對該病毒的疫苗或特效療法，防控主要依賴於環境清潔與個人防護。
最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
2026-05-29 22:57 HKT
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際
2026-05-30 09:00 HKT
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
2026-05-30 07:00 HKT