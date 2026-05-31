印度「高考」數碼評卷失誤 逾40萬學生要求覆核成績

印度近日公布攸關升學的12年級畢業會考成績，隨即引發全國性爭議。大批學生質疑評分出現嚴重失誤，目前已有逾40萬名學生向官方申請查閱答卷掃描副本，相關申請涉及逾110萬份答卷。外界質疑，問題與當局今年首次引入的電子閱卷系統有關。

掃描頁面不完整字跡模糊

印度中央中等教育委員會（CBSE）證實，在成績公布後的短短幾天內，已收到40多萬名學生提出的查閱答卷申請。今年印度共有至少170萬名學生參加了這項對大學錄取至關重要的12年級會考。據了解，CBSE此次推行的「螢幕閱卷」（OSM）新系統旨在透過將紙本答卷掃描上傳至線上平台供教師評閱，再由軟件統計總分，從而減少人為失誤並提高效率。

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然而，根據大批考生的反饋，電子閱卷過程中出現了掃描頁面不完整、字跡模糊、評分錯誤及答卷錯配等諸多技術問題。

據悉問題最初因一篇在網上迅速走紅的投訴帖文而浮面，發布者是一個名叫斯瑞瓦斯塔瓦的學生，來自德里區。他在貼文中透露，自己為這次會考準備了整整一年，犧牲了休息和外出的時間，只為全力備考。但當自己申請查閱物理科目的答卷掃描副本時，收到的答卷上竟然是別人的字跡和答案。

儘管CBSE隨後向其補發了「正確版本」，但他的遭遇引發了連鎖反應，大批學生紛紛曬出螢幕截圖，指系統存在漏頁或試卷張冠李戴的情況。一名家長也在X平台上發文表示，稱其女兒的作答與官方標準答案完全一致，卻被扣掉了至少30分。

據悉，CBSE在考試開始前僅8天突然宣布啟用該閱卷系統，導致閱卷教師在面對重大轉變時措手不及。針對當前亂局，印度教育部長普拉丹已公開承認新系統存在「一些差錯」。他表示將對此承擔責任，並向公眾保證找到妥善的解決方案。