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美國東北部傳巨響震動多州 隕石劃過麻省上空引發「雙重巨響」

即時國際
更新時間：05:42 2026-05-31 HKT
發佈時間：05:42 2026-05-31 HKT

美國東北部周六下午出現罕見天文現象，多個州份居民同時聽到巨大爆炸聲及感受到地面震動，一度引起民眾憂慮。麻薩諸塞州（Massachusetts）、羅德島州（Rhode Island）等地警方接獲大量查詢，有民眾更形容建築物短暫搖晃，猶如發生爆炸事故。

《ABC NEWS》報道，美國流星協會（American Meteor Society）其後確認，事件是由一顆隕石高速闖入地球大氣層所引起。該隕石直徑約3呎（約0.9米），於麻省與新罕布什爾州（New Hampshire）邊界附近上空掠過，飛行期間產生強烈音爆，因此形成民眾聽到的「雙重巨響」。

協會火流星監測項目負責人倫斯福德（Robert Lunsford）表示，組織接獲數十宗目擊報告，範圍由美國特拉華州（Delaware）一直延伸至加拿大蒙特利爾（Montreal）。有人目睹天空出現明亮火球，也有人感受到地面震動，甚至聽到連續兩下爆炸聲。他形容，這顆隕石比一般火流星體積更大，在白晝仍清晰可見，情況相當罕見。

社交平台流傳多段現場影片，可聽見約下午2時30分左右傳出兩下巨大聲響，但附近未見火警、濃煙或其他爆炸跡象。不少網民留言表示當時家中窗戶震動，部分辦公室和商業建築亦感受到衝擊波，令不少人誤以為發生地震或爆炸事故。

倫斯福德指，目前未有證據顯示隕石成功墜落地面，因大部分隕石在進入大氣層後會因高溫摩擦而燃燒殆盡。即使有殘骸未完全燒毀，根據初步推測亦可能墜入海中。當局暫未接獲任何傷亡或財物損毀報告，事件仍有待進一步分析其飛行軌跡及最終去向。

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