伊朗局勢｜美軍稱攔截闖伊朗港口貨船　發射導彈擊中引擎室阻突破封鎖

美聯社報道，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，一艘懸掛岡比亞國旗的貨船，試圖突破美國對伊朗港口實施的海上封鎖時，因無視多次警告，美軍最終發射導彈擊中其引擎室，阻止船隻繼續前進。

美方指出，涉事貨船「Lian Star」於阿曼灣（Gulf of Oman）航行期間，試圖駛入伊朗港口，期間無視美軍超過20次警告。船隻其後失去動力並漂浮海上，美軍未有登船。美方稱，自4月中旬實施封鎖以來，已攔截6艘試圖突破封鎖的船隻，另有116艘船被迫改道。

路透社

美國於4月17日啟動對伊朗港口封鎖行動，作為回應伊朗實際控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的措施。伊朗自今年初美國及以色列空襲後加強對海峽管控，並聲稱所有船隻通行須獲批准。雖然雙方自4月初停火以來局勢稍為緩和，但有關延長停火及伊朗核問題談判仍未達成最終協議。

霍爾木茲海峽是全球最重要能源航道之一，大量石油、天然氣及化肥原料經此運輸。區內局勢持續緊張，已對全球能源供應及航運市場造成衝擊。美方希望透過封鎖限制伊朗出口收入，進一步向德黑蘭施壓。

伊朗軍方同日警告，任何干預其海峽管理措施的外國軍艦都可能成為攻擊目標。伊朗近月更向部分通過海峽船隻徵收最高200萬美元通行費，引起國際航運界爭議。有專家指出，此舉違反國際海洋法中「航行自由」原則。