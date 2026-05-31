Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美軍稱攔截闖伊朗港口貨船　發射導彈擊中引擎室阻突破封鎖

即時國際
更新時間：04:07 2026-05-31 HKT
發佈時間：04:07 2026-05-31 HKT

美聯社報道，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，一艘懸掛岡比亞國旗的貨船，試圖突破美國對伊朗港口實施的海上封鎖時，因無視多次警告，美軍最終發射導彈擊中其引擎室，阻止船隻繼續前進。

美方指出，涉事貨船「Lian Star」於阿曼灣（Gulf of Oman）航行期間，試圖駛入伊朗港口，期間無視美軍超過20次警告。船隻其後失去動力並漂浮海上，美軍未有登船。美方稱，自4月中旬實施封鎖以來，已攔截6艘試圖突破封鎖的船隻，另有116艘船被迫改道。

路透社
路透社

美國於4月17日啟動對伊朗港口封鎖行動，作為回應伊朗實際控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的措施。伊朗自今年初美國及以色列空襲後加強對海峽管控，並聲稱所有船隻通行須獲批准。雖然雙方自4月初停火以來局勢稍為緩和，但有關延長停火及伊朗核問題談判仍未達成最終協議。

霍爾木茲海峽是全球最重要能源航道之一，大量石油、天然氣及化肥原料經此運輸。區內局勢持續緊張，已對全球能源供應及航運市場造成衝擊。美方希望透過封鎖限制伊朗出口收入，進一步向德黑蘭施壓。

伊朗軍方同日警告，任何干預其海峽管理措施的外國軍艦都可能成為攻擊目標。伊朗近月更向部分通過海峽船隻徵收最高200萬美元通行費，引起國際航運界爭議。有專家指出，此舉違反國際海洋法中「航行自由」原則。

最Hit
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
20小時前
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
張德蘭左臂甩骹康復揸咪跳唱無大礙 入行60年獨霸紅館舞台海量貴賓支持
影視圈
6小時前
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
李家鼎走出爭產風波成功增磅 最新車內單眼舉V相證面色紅潤 雙頰回肉精神奕奕
影視圈
12小時前
麥明詩1歲仔搭飛機狂刨安全指引 酒店遇音樂演奏即做一件事 遺傳父母學霸基因
麥明詩1歲仔搭飛機狂刨安全指引 酒店遇音樂演奏即做一件事 遺傳父母學霸基因
影視圈
12小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
22小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
19小時前
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
觀塘市中心重建︱裕民坊同仁街行車道6.28起封閉 18巴士線、兩小巴線及跨境巴士將改道
社會
9小時前
鍾培生雙喜臨門？莊雅婷粉紅鬆身衫「肚凸凸」賀奶奶生日難掩孕味 逾2萬呎巨型卡牌基地7月開幕
鍾培生雙喜臨門？莊雅婷粉紅鬆身衫「肚凸凸」賀奶奶生日難掩孕味 逾2萬呎巨型卡牌基地7月開幕
影視圈
9小時前