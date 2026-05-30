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以色列黎巴嫩談判破局 以軍主力已越利塔尼河

即時國際
更新時間：10:47 2026-05-30 HKT
發佈時間：10:47 2026-05-30 HKT

黎巴嫩《廣場》電視台（Al-Mayadeen）星期六（30日）凌晨報道，黎巴嫩與以色列在華盛頓的停火談判未能達成協議。同時，以色列總理內塔尼亞胡（Netanyahu）證實，以軍一支主力部隊已越過黎巴嫩南部的利塔尼河（Litani），此為該國最大、最重要的河流。

以拒從黎巴嫩撤軍

黎巴嫩《廣場》電視台稱，黎方代表團在談判期間堅持要求停火，但這項訴求多次遭到以方代表團拒絕。以方也拒絕從佔領的黎巴嫩領土撤軍，並堅持要求「解除黎巴嫩真主黨武裝」。

相關新聞：以黎停火協議將延長45天 以軍發動新一波空襲

另據《法新社》報道，內塔尼亞胡29日視察以色列北部邊境時表示，以色列國防軍第36師已越過利塔尼河向北推進，並佔領制高點。以軍行動範圍還包括黎巴嫩首都貝魯特、黎東部貝卡谷地等「整條戰線」，以打擊真主黨。他更補充，以色列正在「正面打擊真主黨」。

根據黎巴嫩國家通訊社報道，以色列國防軍當天對黎巴嫩南部多地發動空襲，造成11人死亡、5人受傷。真主黨則發表多份聲明，表示對黎以邊境地區的以軍部隊與軍事車輛發動多次攻擊。

黎以自4月17日開始的停火現已名存實亡。根據黎巴嫩公共衛生部5月29日公布的統計數據，自3月2日黎以衝突再度升級以來，以色列對黎巴嫩發動的攻擊已造成超過3千3百人死亡，上萬人受傷。

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