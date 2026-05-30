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老撾淘金者遇山洪困洞穴10天 5人獲救2人仍失蹤

即時國際
更新時間：20:58 2026-05-30 HKT
發佈時間：20:58 2026-05-30 HKT

老撾中部賽宋本省7名村民為了淘金深入洞穴，結果遇暴雨洪水受困，事件周六進入第10天，早前確認生還的5人全部出洞。救難隊伍徹夜抽水，其中4人是在今天下午自行爬出，尚有2人下落不明。

參與救援的芬蘭籍洞穴潛水員說，今次救援行動自然環境限制多，困難重重，此之前救援夥伴們打趣稱，洞穴內水位降到一定程度時，受困者自會脫困，沒想到這句玩笑話竟然成真，潛水員甚至還未穿好裝備，村民已自行出洞。

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抽走積水4人自行爬出

拯救隊於本周三發現5人，周五救出第一位村民，獲救時額頭上還綁著一盞燈。他在兩名男子的攙扶下步履蹣跚地走著，他隨即接受醫療檢查。

救援隊於周五開始從被淹沒的洞穴抽水，但早晨的一場暴雨使他們的工作變得更加複雜。所幸被困人員已經獲得水、食物以及用作保暖的錫箔毯。

參與救援的芬蘭籍洞穴潛水員說，這次救援行動自然環境限制困難重重，救援人員一度打趣說，洞穴內水位降到一定程度時，受困者就會自己爬出來，沒想到這句玩笑話竟然成真。

5人體力虛弱環境惡劣

來自澳洲的洞穴潛水專家理察斯（Josh Richards）接受外媒訪問時說，他到場後正在穿戴潛水衣與裝備，準備加入救援行列，豈料「他們就自行出洞了」。

在第1名受困者獲救後，常駐印尼的法國籍潛水員奎斯塔（Robin Cuesta）形容，救人過程堪稱「奇蹟」。受困5人連日斷水斷糧，體力虛弱，也未受過正規潛水訓練，加上自然環境惡劣，通道狹窄崎嶇，多處甚至淹滿了水，就連潛水員也備感不易。

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老撾官方媒體報道，5月20日，7名村民進入位於首都萬象東北方約一百二十五公里處的中部賽宋本省一處洞穴。他們原本是要尋找淘金，結果因暴雨引發山洪堵住出口，被困在洞穴之中。

目前仍有2名失蹤村民位置未確定，救援隊伍預估暫時不會出動潛水員，現場以抽乾積水為優先，以便搜尋洞內其餘凹室。芬蘭籍潛水員帕西（Mikko Paasi）說：「我真心希望他們已經脫險，逃到其他地方去了。」帕西是經驗豐富的潛水員與水下探險家，2018年曾參與泰國睡美人洞穴師生受困18天的救援行動。

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