伊朗局勢︱美伊協議草案仍待批准 擬設3000億美元戰後重建基金

多間美英媒體報道，美伊談判代表達成臨時協議（諒解備忘錄），把雙方的停火延長60天，並啟動有關伊朗核計劃的談判，但尚需美總統特朗普批准。據報協議草案包括3000億美元戰後投資基金，幫助伊朗重建。草案內容包括：伊朗不可徵收霍爾木茲海峽通行費；伊方30天內清除所有水雷；美方逐漸解除海上封鎖；美方放鬆制裁，讓伊方出售部分石油等。

雙方仍在討論鈾濃縮

美英媒體紛紛報道，美伊雙方已就延長停火60天的諒解備忘錄（MOU）達成協議。美國副總統萬斯周四告訴記者：「我們還沒有達成協議，但我們已經非常接近了。」他說：「很難確切地說總統何時會簽署這份備忘錄，甚至很難說他是否會簽署。目前我們正就其中的幾個措辭細節反覆磋商。」萬斯稱，伊朗談判代表「確實希望達成協議」，目前雙方在涉及高濃縮鈾儲備及鈾濃縮活動方面還存在一些問題。

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伊方須30天內清除所有水雷

美聯社引述匿名官員稱，諒解備忘錄草案明確指出，伊朗不得在能源要道霍爾木茲海峽徵收通行費，並且必須在30天內清除這條水道上的所有水雷。美國將逐步解除對伊朗港口的海上封鎖，並允許伊朗以豁免制裁的方式出售石油。一位中東官員還表示，制裁的解除和伊朗數十億美元資金的解凍，將在60天內談判。估計伊朗約有240億美元資金被凍結在海外銀行。

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《紐約時報》指出，美伊仍未能簽下備忘錄的一大癥結仍是霍爾木茲海峽。按美方理解，備忘錄簽署後海峽應立即重開，美國對伊朗港口的封鎖措施雖仍保留，但會視伊朗恢復航運程度分階段減少；伊朗的認知則是同意讓海上交通恢復至戰前程度，維持30天，這30天內美國要解除封鎖。外交官透露，即使雙方最後有交集，清除水雷與重新開放霍峽的過程可能仍需數周時間。

另一較讓外界意外者是備忘錄似納入一項供伊朗使用的戰後投資基金。伊方透露基金規模為3000億美元，具「重建計劃」性質；德黑蘭估計他們在這場戰爭的損失介於3000億至1萬億美元間。據2名聽取過最新草案的外交官透露，這筆資金是國際性的「投資基金」，若雙方最終達成協議，美國將協助促成基金；伊方則已向美方提議，允許包括大型石油與能源公司在內的美企戰後進入伊朗投資及參與在地合資。這項提議似乎是特朗普中東特使威特科夫和其女婿庫什納先前提出的一個想法的改進版。兩人都是房地產投資者，曾建議在德黑蘭推廣房地產項目並設立投資基金。

至於伊朗濃縮鈾與核問題，備忘錄擬將之歸入到後續談判，包括如何處理約440公斤可迅速濃縮至武器等級的濃縮鈾，以及另外約10噸較低濃度的核材料。《紐時》另披露，備忘錄擬明文規定美伊間互不侵犯的相關條款，將涵蓋區域性，包括停止在黎巴嫩的軍事衝突。