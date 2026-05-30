伊朗局勢｜美軍宣布將在霍爾木茲海峽採軍事行動 打擊布雷船隻 

中東硝煙未止，儘管美國總統特朗普日前暗示美伊談判接近達成協議，但前線戰火與軍事對峙依然劍拔弩張。當地時間5月29日，美國中央司令部宣布，將在霍爾木茲海峽附近開展針對性的軍事行動，稱會以「自衛」名義，直接打擊所有參與或支持布設水雷的船隻。

美軍海上封鎖持續 迫使115艘商船改道

央視新聞報道，美國中央司令部透過聯合海事信息中心發表官方通告，強硬指責伊朗至今仍在試圖阻礙霍爾木茲海峽的掃雷行動以及正常的安全通航。美軍強調，在海峽範圍內，任何被發現參與、協助布雷活動的船隻，不論國籍，都將被視為美軍的直接打擊目標。

與此同時，美軍並未放鬆對德黑蘭的經濟與軍事扼殺。美方證實，美軍目前仍在全力執行針對伊朗的嚴厲海上封鎖措施。截至5月29日為止，美軍的封鎖行動已在相關海域攔截並迫使115艘商業船隻改變原本航向，令這條牽動全球兩成油氣流量的黃金水道持續處於高度緊繃狀態。