九霄驚魂｜德州過山車離地30米故障 8學生仰躺受困4小時

美國德州一個遊樂園過山車故障，8名學生以仰姿被果在離地100呎的空中！這群學生受困近4小時，所幸經消防員搶救，全部人平安落地。遊樂園業者與當局正在調查事發原因。



綜合美媒報道，事發於德州加爾維斯敦（Galveston）「歡樂碼頭」（Pleasure Pier）遊樂園的「鋼鯊」過山車（Iron Shark）。當地周四下午5時21分，過山車在爬升過程突然故障停下，8名乘客在座椅上動彈不得。當地消防隊在下午5時37分接報，隨即派員到場救援。

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「歡樂碼頭」位於加爾維斯敦。 fb / Pleasure Pier

德州休士頓獨立學區（Houston ISD）證實，受果8人均為該學區學生，分別就讀於一所中學與一所高中，當時兩校合辦校外活動。學區證實所有學生、教職員安全獲救，並向所有出勤救難人員與提供協助的園區人員致謝。

加爾維斯敦是位於德州東南部海岸的狹長島嶼，靠近休士頓，面對墨西哥灣。媒體畫面顯示，救援期間，遊樂園關閉，消防局的雲梯車停在園內。卡住的列車一共兩排，每排4人，列車在即將完成爬升段逼近最高點之處停住，座位上的學生呈仰躺姿態，都綁了安全帶。消防員利用雲梯車靠近受困學生，將他們逐一拉到雲梯車上，再慢慢爬下來。最後一人在晚上9時許救出。

涉事過山車是按結構設計停下，但樂園未知故障原因。 Pleasure Pier

加爾維斯敦消防隊長瓦雷拉（Mike Varela）表示，學生們多少受了些驚嚇，但身體狀況良好：「他們爬下消防車雲梯，又在烈日下曝曬，自然驚魂未定。醫護人員給他們做了脫水檢查，情況良好。」他說，這場傍晚出動的救援挑戰很大，但消防弟兄表現出色。

歡樂碼頭執行長特尼（Terry Turney）表示，「鋼鯊」在最初的爬升階段發生故障，但列車按結構設計停了下來，以保所有人員安全。列車緊急停止的原因目前未明，遊具整體會在徹底檢查之後才重新開放使用。

根據樂園官網介紹，「鋼鯊」過山車的垂直爬升與下降距離為100呎（約30米），最高時速約83.7公里。加爾維斯敦島這座碼頭屬於美國大型餐飲集團Landry's，集團老闆是億萬富翁、飯店業巨頭費爾蒂塔（Tilman Fertitta）。