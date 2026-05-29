Hama Sushi︱怪男疑往迴轉壽司狂灌洗潔精 惡搞模仿事件恐再現︱有片

日本3年前發生「惡搞壽司郎」事件，當時引發連鎖效應出現「模仿犯」。不料日前再有同類事件發生。據日本網絡媒體《ピンズバNEWS》近日報道，社媒傳出影片，有人在壽司店內，朝輸送帶上的壽司猛灌疑似洗潔精的不明透明液體，隨後又將整碟壽司取走。相關影片引發大量討論。商家憤怒表示將追究到底。

影響衛生與觀感

由於畫面太過誇張，一開始有部分網友質疑影片是AI生成，或認為瓶中液體不一定是洗碗精，但更多人認為，即使只是惡作劇，也已經嚴重影響公共衛生與消費者觀感。

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壽司店疑又遭惡搞。話題のメモ帳@X

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隨後根據店內設備、餐盤樣式及調味料配置，有日本網友推測影片拍攝地點或在日本知名連鎖迴轉壽司品牌「濱壽司（はま寿司，Hama Sushi）」的門市。對此，濱壽司官方也證實已掌握相關影片內容，並表示從畫面中的設備與餐盤設計判斷，「看起來確實是在旗下的門市拍攝」，目前正在追查實際店鋪位置。

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Hama：不排除報警

濱壽司強調，此類行為絕對無法容忍，不僅破壞顧客安心用餐的環境，更可能對其他消費者健康造成影響，已將此事視為重大問題處理。官方也透露，未來不排除向警方報案，將以嚴正態度追究責任。

有網友認為「如果是自己的餐點，自己吃掉就好」，但立刻被其他人反駁，指出即使是自己的餐點，在公共餐廳做出這種行為，也會讓其他顧客產生「以後誰還敢安心吃迴轉壽司」的食品安全恐慌。

事實上，日本近年已多次發生迴轉壽司惡搞事件。2023年，日本連鎖壽司品牌「壽司郎」就曾爆出高中生舔醬油瓶事件，當時引發全國譁然，業者甚至提出高額求償。