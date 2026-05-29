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藍色起源火箭測試爆炸 橘紅色蘑菇雲衝天火光四起︱有片

即時國際
更新時間：13:44 2026-05-29 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-29 HKT

美國當地時間周四（5月28日）晚上，藍色起源（Blue Origin）公司的「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州（Florida）卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空部隊發射場進行「熱試車」時發生爆炸，導致發射台、避雷塔倒塌。爆炸瞬間把夜空染成橘紅色，強烈震波更讓附近民宅搖晃不已，據稱無人傷亡。

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事故原因未明

藍色起源由亞馬遜創辦人貝索斯於2000年創立，就今次事件，他在社媒X平台上發文稱，爆炸發生後所有人員均安全。他亦表示，現在判斷事故根本原因還為時尚早，但相關部門已經著手調查，會儘快恢復各項航天測試。

而爆炸所在地的布里瓦德郡（The Brevard County）緊急管理辦公室將該事件描述為「異常情況」，但稱其「不會對公眾構成威脅」。負責監管商業太空活動的美國聯邦航空管理局就尚未作出回應。

不過就在意外發生的前一天，美國太空總署（NASA）局長賈里德．艾薩克曼（Jared Isaacman）還讚揚了藍色起源公司在該署的阿爾忒彌斯計劃（Artemis program）中發揮的關鍵作用，該計劃旨在2028年將美國航天員再次送上月球表面。他更透露，NASA 已授予藍色起源公司一份價值1.88 億美元的合同，以幫助建造月球基地。

熱試車（Hot Commissioning）是指在設備、引擎或系統安裝完畢後，注入真實物料、推進劑或在實際運作溫度下進行的點火與運轉測試。其目的是在正式上線或出廠前，檢驗其在高溫、高壓及實際負載下的性能與安全性。

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