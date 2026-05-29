Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私人金庫︱家中暗藏逾300金條多隻金撈200萬現金 美前CIA高官被捕

即時國際
更新時間：12:33 2026-05-29 HKT
發佈時間：12:32 2026-05-29 HKT

一名美國前中央情報局（CIA）高級官員大衛．拉什（David Rush），近日遭聯邦調查局（FBI）逮捕。探員在他位於維吉尼亞州的住處，查獲303根金條、約200萬美元現鈔，以及35隻高級手錶，總價值超過4000萬美元（約3億1千萬港元）。

疑借工作之便貪污

根據法院文件，拉什曾持有最高機密等級的安全許可，可接觸美國高度敏感情報。檢方指出，他在2025年11月至2026年3月期間，多次以「工作相關用途」為由，向政府申請大量外幣與高價值金條，但相關資產之後卻離奇消失。

拉什目前正接受調查。Gabriella@X
拉什目前正接受調查。Gabriella@X

金條重達1公斤

CIA內部稽核發現異狀後展開調查，並將案件移交FBI處理。聯邦探員5月18日搜索拉什住處時，赫然發現約303根金條，每根重約1公斤，依照目前金價估算總值超過4000萬美元。此外，現場還查扣約200萬美元現金，以及包括勞力士（Rolex）在內的35隻精品名錶。檢方目前已依「竊取公款罪」等罪名起訴拉什，並指出他涉嫌將以公務名義申請取得的黃金與外幣私藏家中挪作私用。

謊報學歷與軍職

除了涉嫌侵吞公款外，調查人員還發現，拉什多年來對CIA與政府單位謊報個人背景。法院文件指出，他聲稱自己擁有克萊姆森大學（Clemson University）學士學位，以及倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）碩士學位，還自稱曾擔任美國海軍飛行員與試飛員。不過，FBI調查後發現，校方根本查無相關畢業紀錄。美國聯邦航空總署（FAA）也沒有任何以拉什名義登記的飛行執照或證書。

更誇張的是，他還疑似長期假借軍職身分申請休假補助，累計詐領約7.7萬美元。據了解，拉什直到2009年第3次申請政府職位時，才成功進入CIA任職，之後一路升任高階管理職位，甚至參與敏感科技與情報相關工作。

美情報審查制度受質疑

CIA與FBI事後發布聯合聲明表示，CIA是在內部調查發現可能涉及違法事情後，由局長拉特克利夫（John Ratcliffe）主動將資料移交FBI，後續由司法部與聯邦執法單位接手偵辦。此案曝光後，也引發外界對美國情報系統安全審查制度的質疑。由於拉什長期持有接觸最高機密安全許可，卻能在近二十年間持續使用不實的學歷與軍職背景，甚至取得大筆黃金與外幣資產，讓不少前情報官員直呼「難以置信」。

目前拉什已遭聯邦拘押，案件仍在持續調查中。外界也關注這批黃金與外幣是否涉及CIA特殊海外任務或秘密資金運作，以及美國司法部未來是否會擴大追查其他涉案人員。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
14小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲青年
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
2小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
6小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
20小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
2026-05-28 12:24 HKT
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
19小時前
傷者送院治理。網圖
觀塘藍田邨單位煤氣爐爆炸 女住戶4成燒傷送院 疏散約50居民
突發
2小時前
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
31分鐘前