私人金庫︱家中暗藏逾300金條多隻金撈200萬現金 美前CIA高官被捕

一名美國前中央情報局（CIA）高級官員大衛．拉什（David Rush），近日遭聯邦調查局（FBI）逮捕。探員在他位於維吉尼亞州的住處，查獲303根金條、約200萬美元現鈔，以及35隻高級手錶，總價值超過4000萬美元（約3億1千萬港元）。

疑借工作之便貪污

根據法院文件，拉什曾持有最高機密等級的安全許可，可接觸美國高度敏感情報。檢方指出，他在2025年11月至2026年3月期間，多次以「工作相關用途」為由，向政府申請大量外幣與高價值金條，但相關資產之後卻離奇消失。

拉什目前正接受調查。Gabriella@X

金條重達1公斤

CIA內部稽核發現異狀後展開調查，並將案件移交FBI處理。聯邦探員5月18日搜索拉什住處時，赫然發現約303根金條，每根重約1公斤，依照目前金價估算總值超過4000萬美元。此外，現場還查扣約200萬美元現金，以及包括勞力士（Rolex）在內的35隻精品名錶。檢方目前已依「竊取公款罪」等罪名起訴拉什，並指出他涉嫌將以公務名義申請取得的黃金與外幣私藏家中挪作私用。

謊報學歷與軍職

除了涉嫌侵吞公款外，調查人員還發現，拉什多年來對CIA與政府單位謊報個人背景。法院文件指出，他聲稱自己擁有克萊姆森大學（Clemson University）學士學位，以及倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）碩士學位，還自稱曾擔任美國海軍飛行員與試飛員。不過，FBI調查後發現，校方根本查無相關畢業紀錄。美國聯邦航空總署（FAA）也沒有任何以拉什名義登記的飛行執照或證書。

更誇張的是，他還疑似長期假借軍職身分申請休假補助，累計詐領約7.7萬美元。據了解，拉什直到2009年第3次申請政府職位時，才成功進入CIA任職，之後一路升任高階管理職位，甚至參與敏感科技與情報相關工作。

美情報審查制度受質疑

CIA與FBI事後發布聯合聲明表示，CIA是在內部調查發現可能涉及違法事情後，由局長拉特克利夫（John Ratcliffe）主動將資料移交FBI，後續由司法部與聯邦執法單位接手偵辦。此案曝光後，也引發外界對美國情報系統安全審查制度的質疑。由於拉什長期持有接觸最高機密安全許可，卻能在近二十年間持續使用不實的學歷與軍職背景，甚至取得大筆黃金與外幣資產，讓不少前情報官員直呼「難以置信」。

目前拉什已遭聯邦拘押，案件仍在持續調查中。外界也關注這批黃金與外幣是否涉及CIA特殊海外任務或秘密資金運作，以及美國司法部未來是否會擴大追查其他涉案人員。