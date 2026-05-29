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女作家告特朗普性侵 遭司法部刑事調查

即時國際
更新時間：09:09 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:09 2026-05-29 HKT

美國總統特朗普遭女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）控告性侵與誹謗案，經陪審團裁決鉅額賠償，目前上訴中。美媒CNN引述多位知情人士表示，司法部已經對原告展開刑事調查。

控特朗普30年前性侵

CNN報道，司法部調查聚焦於卡羅爾在指控特朗普的兩件民事訴訟中，她的證詞是否構成偽證。其中一案是卡羅爾指控特朗普於1996年在紐約一間百貨公司的試身室中性侵她，另一案是卡羅爾指控特朗普在2019年誹謗她，當時她首度公開控訴特朗普性侵，特朗普卻稱她編造故事，是為了博取她的回憶錄銷售量。據悉檢方調查重點是：卡羅爾於2022年作證時聲稱，她的訴訟案並未獲得任何外部資助，但之後才說美國億萬富豪霍夫曼曾幫忙支付部分律師費與開支。

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