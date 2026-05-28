南韓星巴克「坦克日」風波︱員工認促銷文案「問AI」 審核高層未睇圖就批

南韓星巴克「坦克日」推銷活動引發軒然大波，CEO被炒魷，母公司新世界集團會長親自鞠躬致歉救火。新世界集團26日公布內部調查結果，員工承認爆發爭議的文案是「受到AI建議」，未意識到會令人聯想起518光州民主化運動。涉案團隊5名員工已被免職。

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事緣南韓星巴克於5月18日，即光州事件46周年當天，以「坦克日」（Tank Day）一詞促銷一系列坦克保溫杯（Tank tumblers），令人聯想起當年鎮壓民運時部署的軍用車輛，引起各界撻伐。而這波行銷活動經組長、負責人、本部長及代表理事共4層簽核，過程中竟無人發現問題，當中有簽核人員連設計稿都沒有打開來看就放行。

員工拒交手機 公司記錄已刪

據韓聯社報道，新世界集團管理執行副總裁全相鎮（音譯）26日說明調查經過，稱集團從事發隔天的19日起，就對星巴克電商團隊全體成員及負責簽核的共15名相關人員展開為期一周的深入調查，包括手機與筆記本電腦鑑識分析及交叉訊問，但未能釐清員工是否蓄意為之。

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全相鎮坦言，電商團隊5名員工中，有3人以保護隱私為由拒絕交出手機，導致數位鑑識工作受阻；加上公司內部通訊軟體的對話紀錄依政策僅保存7天，最初策劃階段的訊息早已消失，調查只能靠員工口頭陳述。

涉案員工在問訊中解釋，這次「坦克日（Tank Day）」活動推銷一款以水箱（water tank）為設計概念的保溫杯，為求配合「包包一放（가방에 쏙）」的宣傳標語，向生成式AI工具尋求建議，結果後面接上「桌上一敲」（책상에 탁）。後句引發撻伐，但員工強調並非故意牽扯光州民主化運動。

宣傳語句令人想起慘案

「桌上一敲」這句令人想起南韓1987年學運人士朴鍾哲遭酷刑致死案，時任警察廳長姜旼昌謊稱辦案人員只是「猛敲桌子，然後朴鍾哲倒吸一口氣就死了」，事後證實朴鍾哲是遭受警方水刑時壓迫頸部窒息身亡。

全相鎮表示，目前調查結果確實找不到員工具政治意圖的明確證據，但他坦言「很明顯星巴克內部對社會與歷史敏感度不足，集團正嚴肅看待此事」。

集團宣布，5名電商團隊成員已全數停職免職，若後續警方調查確認存在故意詆毀518民主運動的意圖，將追究民事及刑事責任，目前案件已移交首爾警察廳公共犯罪偵查隊進行司法調查。

生意一周暴跌26%

消費者抵制潮直接衝擊業績，根據數據平台IGAWorks旗下Mobile Index統計，事件爆發的5月18日至24日當周，星巴克結帳金額僅約236.9億韓元（約1.24億港元），較前一周的321.6億韓元（約1.68億港元）暴跌26.3%。全相鎮對此表示：「現在不是計較業績損失的時