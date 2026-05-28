白宮UFC｜南草坪搭建格鬥籠 14/6特別賽賀250周年國慶兼特朗普80大壽

白宮將於6月14日 舉辦終極格鬥冠軍賽 （UFC）特別賽事「UFC Freedom 250」，慶祝美國建國250周年及總統特郎普80歲生日。工作人員近日開始在白宮南草坪（South Lawn）撘建格鬥擂台「八角籠」，UFC預計將為這項活動投入約6,000萬美元（近4.7億港元）。



現場影像顯示，工人們正在組裝圓頂拱門和舞台區域。網路效果圖顯示，這些設施將構成一個八角形擂台，周圍環繞著鐵絲網和數千個臨時座位。

相關新聞：拳王泰臣｜世紀拳賽不敵Jake Paul 美媒估算收入逾億元 「網紅拳手」更和味

儘管宣傳規模龐大，本次主要只有兩場冠軍頭銜爭奪戰：巴西選手佩雷拉（Alex Pereira）將與法國選手西里爾·蓋恩（Ciryl Gane）爭奪UFC重量級臨時冠軍頭銜；格魯吉亞選手托普里亞（Ilia Topuria）則挑戰現任輕量級臨時冠軍蓋奇（Justin Gaethje）。

UFC總裁懷特（Dana White）本月初表示，將有4300人在南草坪觀看比賽，大部分是軍人；另外合向公眾免費提供85000張門票，供他們在附近的橢圓形草坪公園（Ellipse Park）觀看比賽，所有門票均不對外公開發售。

8.5萬人附近公園觀賽

特朗普此前曾表示，今次比賽將是UFC有史以來「規模最大的賽事」，「競技場就位於白宮正門外」。他說：「我從未見過有人像現在這樣渴望這些門票。」

UFC也將為部分VIP嘉賓提供「豪客」套餐，讓他們在比賽期間享有特殊待遇。UFC並未透露具體價格，但據知名MMA記者阿里爾·赫爾瓦尼報道，貴賓們可能需要支付150萬美元（約1175萬港元）。

傳VIP套餐售150萬美元

UFC表示不會從此次賽事中獲利，其母公司TKO集團控股公司也證實了這一點。UFC總裁夏皮羅（Mark Shapiro）稱，這場比賽是「一項長期投資」。

白宮過去也曾舉辦過一些休閒運動賽事和活動，但UFC這場賽事是首次在白宮舉行職業運動賽。南草坪平時是美國總統迎接外賓、舉辦復活節滾彩蛋等大型活動，以及總統專機起降的場地。