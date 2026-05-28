有片｜美衞生部長小羅拔甘迺迪徒手捉蛇片瘋傳 疑違當局警告惹抨擊

美國衛生部長小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）再度傳出讓人目瞪口呆的奇聞。近日網上瘋傳一段影片，小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在佛羅里達州度假期間，竟然在未穿鞋子、僅穿襪子的情況下，徒手生擒兩條野生蛇。由於當地野生動物官員不久前才嚴厲警告民眾要「遠離蛇類」，這位衛生部長的「逆道而行」隨即引來外媒關注與網民熱烈討論。

僅穿襪子蹲下與蛇肉搏 鏡頭前淡定任咬

小羅拔甘迺迪親自在社交網站上傳這段影片。他透露，事發地點位於另一名華府高官、現任醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人奧茲醫生（Dr. Mehmet Oz）位於佛羅里達州的海濱別墅內。當時這兩條「黑遊蛇」（Black Racers）闖入別墅，他於是親自動手充當捕蛇專家將其移除，更笑言妻子切賴爾（Cheryl Hines）為此歡呼雀躍。

影片中所見，貴為衛生部長的小羅拔甘迺迪身穿斯文襯衫，腳下卻僅著一雙襪子、連鞋都沒有穿。他赤手空拳走近兩條在硬地上盤踞的蛇子，隨後蹲下身子果斷出手抓捕。兩條黑遊蛇隨即激烈反抗並不斷蠕動，現場登時險象環生。背景音樂中更傳出一名女士驚慌的尖叫聲：「放了牠們吧！我的天呀，羅伯特，拜託！」

然而，小羅拔甘迺迪並未罷手，最終成功將兩條蛇死死捏在手中。隨後他更一臉得意地對著鏡頭高舉戰利品，即使其中一條蛇似乎被激怒、幾度試圖回頭狂咬他，他依然面帶微笑、顯得毫不在乎。

再被翻「割屍」怪癖舊帳

英國廣播公司（BBC）報道指，佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（FWC）最近才因應春季來臨、蛇類活動頻繁，向公眾發出安全警告，呼籲市民切勿走近或試圖捕捉野生蛇類。機構官方指南更明確指出：「千萬不要去撿牠——即使是無毒蛇，也能咬人一口。」身為國家衛生部門最高首長，小羅拔甘迺迪的舉動無疑與官方防疫與安全建議背道而馳。

這已非這位甘迺迪家族成員首次因其特異的「動物愛好」引發爭議。「捉蛇」影片在網上引起熱議後，外媒隨即翻出他的「嚇人」舊聞，包括今年4月他在國會接受質詢時，被議員當場質問有關他曾在一隻浣熊遭車撞死後，「割掉其陰莖作日後研究」的驚悚報道；而兩年前，他也曾因涉嫌用電鋸斬下一頭擱淺鯨魚的頭顱、並將其綁在車頂上載回家，而遭到環保團體及輿論猛烈抨擊。

此外，小羅拔甘迺迪曾承認，在2014年將一隻撞死的熊屍偷偷棄置在紐約中央公園，試圖搞一場惡作劇，令美國當局一度困惑多年。支持者認為這展現了他對自然的熱愛，但反對者則認為其種種離奇行徑令人匪夷所思。