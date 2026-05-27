老撾7淘金者遇山洪被困洞穴逾一周 最新消息：5人生還被發現

7名老撾村民為淘金而被困洞穴逾一周，事件有突破性發展。老撾及泰國救援人員周三表示，7人當中有5人被發現還活著。



馬來西亞《詩華日報》引述法新社報道，老撾救援組織「人民救援志工」在社交媒體發文稱：「我們已找到5名幸存者，他們都安全。目前仍有2人下落不明，我們仍在搜尋中。」

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

救援人員嘗試拯救被困洞穴多日的老撾村民。美聯社

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泰國救援人員肯卡奇在facebook發文補充：「下午4時30分，我們找到了目標。我們找到了5個人。我們正在尋找另外兩個人。」



官方媒體《老撾經濟日報》也報道稱，有5人被發現還活著。



老撾官方媒體本周報道，5月20日，7名村民進入位於首都萬象東北方約125公里處的中部賽宋本省一個洞穴。報道稱，他們原本是要尋找黃金，結果卻因為暴雨引發山洪堵住出口，被困在洞穴。