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華府再控加州大學存「反猶太主義」 要求退撥款接受外部監督

即時國際
更新時間：16:20 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-27 HKT

美國司法部周二（26日）對加州大學提出訴訟，稱加州大學洛杉磯分校（UCLA）必須為校內的「反猶太主義」承擔責任，這是特朗普政府今年第二次以相同理由起訴加州大學。

校方：多項對策打擊「反猶」

特朗普政府正式指控加州大學洛杉磯分校（UCLA），未能履行保護猶太裔及以色列學生的法律責任，使其在校園內屢遭歧視與騷擾。政府指出，校方對「反猶主義」的縱容，在2024年4月達到高峰，校園安全與公平的受教育權遭到嚴重侵蝕。 美國政府要求法院強制加州大學洛杉磯分校，償還過去兩年多來所獲得的聯邦撥款，金額恐達數億美元，同時限制該校取得新聯邦合約，並須接受外部監督。

加州大學洛杉磯分校校長弗倫克當天發表聲明，反駁這項指控，並表示學校已經採取許多具體行動來打擊「反猶太主義」。 今年2月，特朗普政府就曾以加州大學洛杉磯分校長期無視「反猶太主義」為由，對加州大學提起訴訟。

相關新聞： 特朗普政府起訴哈佛大學 指控容忍反猶追討數十億美元撥款

此前，特朗普政府在2025年8月施壓加州大學洛杉磯分校繳納10億美元（約78億港元）罰款，以和解聯邦政府對該校所謂「反猶太主義」的指控，並設立一個1億7200萬美元（約13.5億港元）的賠償基金，補償受影響的猶太學生等。

相關新聞： 指UCLA縱容反猶主義 美政府凍結46億資助

加州大學系統共轄10所分校，其中包含洛杉磯分校，是美國最頂尖的公立大學系統之一。有美國媒體指出，聯邦政府此次再次起訴加州大學，標誌著特朗普政府對這個知名公立研究型大學系統的施壓行動，已進一步升級。

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