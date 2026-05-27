印度教徒反對宰羊 抱豬入穆斯林居民區抗議︱有片

近日，在印度孟買大都會區（Mumbai Metropolitan Region）一處穆斯林居民區發生離奇事件。有印度教人士因反對穆斯林在宰牲節（Eid al-Adha）期間宰殺山羊，竟抱著豬隻進入穆斯林社區。

小區內藏數十待宰山羊

位於印度塔那區米拉路（Mira Road）的普納姆莊園一號小區（Poonam Estate Cluster One）住了不少穆斯林，近日迎來他們的宗教大節日---宰牲節。有居民為了宰牲，將40至50隻山羊帶入小區，繼而引發一場大規模衝突。

反對者引用高等法院禁止在住宅區內宰殺動物的命令，要求將山羊送往屠宰場。一名青年遭利器襲擊，局勢進一步升級。

多個印度教團體抗議

在印度教徒眼中，擁有特徵奇異的山羊（例如曾有山羊產下近似人臉的畸胎）經常被視為神明化身或祖先轉世，更會擺放供品祭祀。隨後，包括全球最大的印度教組織——世界印度教協會（Vishwa Hindu Parishad）和右翼印度教組織——巴傑朗達爾（Bajrang Dal）在內的多個印度教團體成員加入抗議。

作為對穆斯林宰羊的報復，更有印度教抗議者將豬隻帶到宰羊社區門口，最後由當地警方帶走豬隻，並使用警棍驅散人群，同時阻止反對人士衝進穆斯林社區。印度人民黨（BJP）領導人基里特．索邁亞（Kirit Somaiya）也前往現場。

穆斯林宰牲節（Eid al-Adha，又稱古爾邦節或忠孝節）是伊斯蘭教最重要的兩大節日之一。該節日是為了紀念先知伊布拉欣（亞伯拉罕）順從真主的考驗，願意犧牲自己的兒子；真主在關鍵時刻阻止，並以一隻羊代替獻祭。這象徵了對真主的絕對忠誠、順服與敬畏。

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印度教徒穆斯林長期不和

印度教徒與穆斯林之間的衝突，始終是印度社會一道深刻而長久的難題。在印度，印度教徒約佔總人口的80%，是勢力最為龐大的主流社群；而穆斯林雖約佔15%，卻是全國人數最多的少數民族。兩大社群之間因歷史、政治與社會經濟等多重因素，時而爆發對立與緊張。以2020年的德里騷亂為例，這場衝突在首都東北郊區激烈上演，導致雙方兵戎相見，最終釀成53人死亡、超過200人重傷的悲劇，成為近年最慘烈的宗教暴力事件之一，也再度凸顯了印度社會內部深層的裂痕。