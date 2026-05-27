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伊朗局勢｜美軍MQ-9「死神」遭擊落 革命衛隊公開畫面：勿違停火｜有片

即時國際
更新時間：13:10 2026-05-27 HKT
發佈時間：13:10 2026-05-27 HKT

美伊談判來到關鍵時刻，局勢走向備受關注。伊朗伊斯蘭革命衛隊於5月26日公布，在波斯灣的伊朗領空擊落一架美軍MQ-9型「死神」無人機，同時發布了防空系統鎖定及擊落該無人機的畫面。革命衛隊當日亦公布一段追蹤美軍F-35戰機的影片，稱該戰機試圖侵犯伊朗南部領空，在防空導彈發射後被迫撤離。

伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。
伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。
伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。
伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。
伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。
伊朗公布擊落美MQ-9「死神」無人機畫面。

革命衛隊在聲明中表示，除擊落MQ-9無人機外，其防空部隊還向一架RQ-4「全球鷹」無人機及一架F-35戰機開火，成功迫使兩架美軍軍機退出伊朗領空。革命衛隊強調，伊朗擁有「合法且必然」的報復權利，若美方任何違反停火協議的行為，伊朗將予以對等回應。

目前美方尚未就事件作出正式回應。近期美伊關係持續緊張。美軍於5月25日以「自衛」為由對伊朗南部發動空襲，伊朗外交部隨後發表聲明強烈譴責，指控美方公然違反停火協議。伊朗最高領袖穆傑塔巴亦在社交平台發文，稱中東國家不會再成為美軍基地的「護盾」。

美國總統特朗普原定於周三（27日）在著名的大衛營（Camp David）召開近兩個月來首次內閣會議。但他周二在社交平台發文表示，因天氣可能轉趨惡劣，會議改回白宮舉行。

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