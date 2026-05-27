北韓測AI制導戰術導彈 金正恩望加快發展力爭「無人能敵」

北韓朝中社報道，領袖金正恩5月26日視察輕型多用途導彈發射系統，以及多管戰術巡航導彈測試，其中包括一枚可攜帶核彈頭的巡航導彈。

巡航導彈覆蓋首爾

此次試射分析和評估了戰術彈道導彈的特殊任務彈頭威力、延長射程的240毫米操縱火箭炮彈超精確自行制導導航系統的可靠性、戰術巡航導彈的人工智能（AI）制導命中準確性。

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北韓進行武器系統試射。 朝中社/美聯社

據報道，戰術彈道導彈結合超精確自行導航系統和地貌對比導航系統，並採用AI末端制導功能，通過滑翔及推進複合的飛行方式對100公里界限距離目標可實施超精確打擊。若北韓報道內容屬實，射程為100公里的巡航導彈武器系統若被列裝於韓朝軍事分界線朝方一側，包括首爾在內的南韓首都圈大部分地區將暴露在其射程範圍內。

朝中社報道稱，金正恩對這項試驗表示滿意，尤其對計劃部署在南北韓邊境附近一線遠程炮兵部隊的巡航飛彈系統的性能表示滿意。他要求加速推進炮兵部隊的現代化和強化，力爭「無人能敵」。

北韓進行武器系統試射。 朝中社/美聯社

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北韓同日發射兩款武器

南韓聯合參謀本部5月26日表示，當天下午1時許，北韓從平安北道定州市一帶向朝鮮半島西部海域發射多枚武器，其中包括近程彈道導彈；朝方同時還發射多枚火箭彈。南韓更稱，北韓同一時間發射兩種不同型號的武器，實屬罕見。