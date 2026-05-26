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南韓星巴克︱母公司會長就「坦克日」三度鞠躬致歉 稱責無旁貸

即時國際
更新時間：13:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-26 HKT

韓國星巴克「坦克日」風波持續延燒，其母公司新世界百貨（韓文：신세계；Shinsegae Group）會長鄭溶鎭（Chung Yong jin）今天（26日）召開記者會道歉，表示不作任何辯解，所有責任都在他身上。新世界百貨也強調，將會積極配合警方調查。

南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯。南韓星巴克官網
南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯。南韓星巴克官網
有網民砸毀星巴克杯子拍片洩憤。X圖片
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有網民砸杯子及剪卡抗議星巴克。X圖片
有網民砸杯子及剪卡抗議星巴克。X圖片

相關新聞：星巴克坦克日事件續發酵 南韓政府帶頭抵制 全球總部道歉圖滅火

道歉聲明達5分鐘

根據韓聯社報道，經營韓國星巴克的新世界百貨會長鄭溶鎭今天親自出面道歉。他表示，對於星巴克這次不當行銷讓許多人感到深沉的傷痛與憤怒，他非常沉重地看待此事。鄭溶鎭在發言中提及民主化運動遺屬、烈士朴鍾哲遺屬、光州市民與全體國民，隨後致歉。

報道指出，鄭溶鎭從上午9時起朗讀約5分鐘的道歉聲明，期間三度鞠躬致歉。這是鄭溶鎭自2024年3月就任會長以來，首次親自發表道歉聲明。

相關新聞：南韓星巴克 | 「坦克日」促銷咖啡杯捱轟 母公司火速開除CEO

韓國星巴克於18日、光州事件46周年當天，使用「坦克日」（Tank Day）一詞促銷一系列坦克保溫杯活動，由於讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，引發各界口誅筆伐。

 

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