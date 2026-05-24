白宮外爆槍擊丨21歲槍手身份曝光 曾自稱「拉登」發文恐嚇特朗普

美國華盛頓白宮外圍於當地時間周六（23日）傍晚近6時發生槍擊案。一名21歲男子在安全檢查站向特勤局（Secret Service）人員開槍，隨即被當場開火還擊並擊斃。事發時美國總統特朗普正身處白宮內，並未受傷。

據美國CNN及Fox News等傳媒報道，特勤局證實，涉案男子靠近位於17街與賓夕法尼亞大道交界的檢查站時，突然從袋中拔出手槍向執法人員開火。特勤局人員隨即鳴槍反制，疑犯中彈後送院證實不治。交火期間，一名旁觀途人不幸被流彈擊中，目前傷勢危急，暫未知中彈來源。

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事發後白宮一度全面封鎖約40分鐘，現場傳出數十下密集槍聲，特勤局人員大呼「趴下」，並緊急將北草坪採訪的記者疏散至新聞室避難。白宮官員表示，特朗普已聽取事件簡報。

疑犯屢闖白宮被禁足 曾被送精神評估

據執法部門消息人士透露，被擊斃的槍手為21歲馬里蘭州男子納西爾．貝斯特（Nasire Best）。他早被特勤局列入注意名單，過去曾多次試圖闖入白宮周邊。

2025年6月，貝斯特曾阻擋白宮一處入口車道並自稱「上帝」，被拘留及送往精神醫學研究所接受心理評估；同年7月，他再因企圖闖入白宮禁區被捕，法官當時已下令禁止他接近白宮周邊區域。

網上言論極端 曾發文意圖傷害特朗普

調查人員發現，貝斯特曾在社交平台發表極端言論，不僅自稱是「真正的拉登」（Osama bin Laden），更曾發布至少一篇涉及意圖傷害總統特朗普的內容。不過，警方指他過往並未有持械或暴力攻擊的紀錄。目前當局正調查其作案動機及是否涉及同黨。

