白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內

白宮外圍於當地時間周六（23日）傍晚驚傳連串密集槍聲，據美聯社報道，美國特勤局（US Secret Service）人員遭到一名槍手射擊後還火，最終打中槍手，槍手送院後證實不治，事件中除疑犯外，亦有一名路人被流彈擊中受傷，暫未清楚其傷勢及中彈來源。秘勤局證實，現場所屬執法人員均無受傷。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）發表聲明，指大批執法人員已趕赴現場支援。事發時美國總統特朗普正在白宮內。

現場記者奔逃避難 特勤局擎槍封鎖

多名正在白宮北草坪工作的媒體記者透露，事發於傍晚六時許，現場突然傳出接近20響槍聲。美國廣播公司（ABC）高級白宮記者Selina Wang當時正在北草坪利用手機錄製社交媒體影片，其鏡頭正好紀錄了槍聲響起的驚險一刻。當時她正在講述特朗普當天關於美伊潛在和平協議的聲明，背景突然傳出極為密集的連環槍聲，Selina Wang隨即伏低身體尋求掩護。

Selina Wang事後在社交平台X上發布短片並形容：「現場聽起來像是傳出幾十響槍聲。我們被要求立刻拔足狂奔，撤退到白宮新聞簡報室內避難。」

現場氣氛一度極為緊張。多名目擊者指出，槍聲疑似來自白宮建築群內包含艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）的一側。特勤局人員在槍聲響起後迅速反應，擎起長槍在北草坪一帶推進，並將所有在場記者驅趕至新聞簡報室內。隨後，特勤局人員鎖上簡報室大門並禁止任何人離開，整座白宮建築群隨即進入最高級別的封鎖狀態。

特朗普正坐鎮白宮 巧逢美伊談判關鍵時刻

白宮發言人Steven Cheung證實，特朗普在事發時一直留在白宮內。特朗普在前一天（周五）才剛宣布，由於美伊戰爭正處於敲定諒解備忘錄的「關鍵歷史時刻」，他決定臨時取消出席長子小唐納德周末婚禮的行程，選擇留守白宮親自坐鎮。而槍擊案發生時，他正緊密跟進與伊朗進行的這場攸關中東和平的局勢談判。

報道指，華盛頓特區大都會警察局已呼籲公眾避開事發地點。由於早前剛發生過第一家庭成員、特朗普長伊萬卡遭遇暗殺陰謀的驚魂，加上近期美伊戰局陷入膠著，白宮門前在此敏感時刻爆發大規模槍擊，引發美國國家安全部門的高度戒備。