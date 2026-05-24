伊波拉病毒｜剛果死亡人數突破200 烏干達新增3確診

剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情持續惡化。據外媒報道，當地衛生部官員於周日（24日）晚更新數據，證實伊波拉疫情已奪去204人性命。非洲聯盟旗下衛生機構警告，除剛果金及鄰國烏干達外，非洲大陸最少有10個國家正面臨病毒波及的風險。

剛果疑似病例近九百

剛果衛生部發布聲明指出，在這個幅員廣大的中非國家，已有三個省份通報伊波拉死亡病例，累計達204宗，疑似病例更高達867宗。較早前，紅十字會（Red Cross）亦證實當地有3名義工不幸染病殉職。

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世界衛生組織（WHO）日前已宣布，是次高傳染性的出血熱疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），並於周五（22日）將剛果的國家層面風險級別調升至最高級別。世衛總幹事譚德塞曾警告，剛果金實際的疫情規模，恐遠比確診數據呈現的更為龐大。

烏干達累計5宗確診 疾控中心憂人口流動助長擴散

另一方面，鄰國烏干達周日證實新增3宗伊波拉確診病例。新患者包括一名烏干達籍司機、一名烏干達籍醫護人員及一名來自剛果金的女子，目前3人仍然健在。這令烏干達自5月中旬發現首宗病例以來，累計確診增至5宗，當中1人已死亡。

面對疫情蔓延，非洲疾病預防控制中心（Africa CDC）負責人卡塞亞（Jean Kaseya）發出嚴正警告。他指出，區內「人口高度流動與安全局勢不穩」正助長疾病擴散。他點名指出，目前共有10個非洲國家面臨疫情波及的高風險，當中包括安哥拉、布隆迪、中非共和國、剛果共和國、埃塞俄比亞、肯尼亞、盧旺達、南蘇丹、坦桑尼亞及贊比亞。