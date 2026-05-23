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伊波拉病毒｜剛果再有治療中心遭縱火 疫情或3月底已出現

即時國際
更新時間：23:03 2026-05-23 HKT
發佈時間：23:03 2026-05-23 HKT

剛果東部一處用於治療伊波拉疫情的帳篷本周第二次被縱火焚燒，導致18名疑似感染者逃脫。周四，位於魯瓦姆帕拉鎮的另一個治療中心也被燒毀，起因是親友被禁止領回一名伊波拉死者的遺體。

相關新聞: 伊波拉病毒剛果民眾領遺體被拒 憤怒縱火燒治療中心

蒙布瓦盧（Mongbwalu）綜合醫院院長洛庫迪告訴美聯社，周五晚間，一些身份不明的人現身，縱火焚燒了無國界醫生組織為疑似和確診伊波拉患者搭建的帳篷。蒙布瓦盧鎮是邦迪布焦病毒（一種罕見的伊波拉病毒）疫情的中心，造成醫院工作人員恐慌，並導致18名疑似病例逃入社區。

疫情爆發時間線或推前

邦迪布焦是一種罕見的伊波拉病毒，目前無有效疫苗。官方至今通報82宗確診病例、7例死亡，但世衛認為疫情實際規模可能「遠不止於此」。

據指伊圖里省出現首例已知死亡病例後，當局當時檢測了另一種更為常見的伊波拉病毒，結果呈陰性，可能導致病毒悄悄傳播數週。目前已有750例疑似病例和177例疑似死亡病例，隨著監測範圍的擴大，預計病例數還會增加。

紅十字會與紅新月會國際聯合會周六表示，其三名義工在蒙布瓦盧死於疫情。該機構表示，他們認為這三名醫護人員是在3月27日執行與伊波拉無關的人道主義任務時，在進行遺體處理工作時感染了病毒。這將大大提前疫情爆發的時間線。此前的首例確診死亡病例是在4月下旬伊圖里省首府布尼亞鎮發現。

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