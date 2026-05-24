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SpaceX新一代星艦首飛 完成大部分目標

即時國際
更新時間：08:54 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:54 2026-05-24 HKT

美國太空探索技術公司SpaceX最新版「星艦」（Starship）巨型火箭周五劃破德州天際順利升空。這是新一代「星艦」V3系統首次整體投入飛行測試，旨在對多項升級後的關鍵技術進行驗證。任務完成大部分測試目標。

SpaceX新一代「星艦」在周四晚因技術問題取消首次發射嘗試後，周五傍晚5時30分剛過後發射進入太空試飛，而這次任務適逢世界首富馬斯克旗下這間太空公司籌備首次公開招股（IPO）之際，外界關注度更高。

SpaceX公司直播畫面顯示，美國中部時間周五下午約5時30分（香港時間昨日早上約6時30分），「星艦」從位於德州南部的發射基地升空。兩分鐘後，火箭第一級「超級重型」助推器和第二級「星艦」飛船成功分離，但助推器未能完成返航制動燃燒，以非受控狀態墜入墨西哥灣。

飛船進入太空滑行階段，按計劃部署了20顆「星鏈」模擬衛星，沿飛船同一亞軌道軌跡飛行，在重返大氣層過程中焚燬。飛船還部署了兩顆專門改裝的「星鏈」衛星，對「星艦」熱防護系統進行成像觀測，並將相關圖像傳回地面，用於評估未來在飛船返回發射場前對熱防護系統狀態進行檢測的方法。發射40多分鐘後，飛船再入地球大氣層，最終在印度洋濺落。

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