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特朗普250英呎「凱旋門」方案獲批 稱致敬建國250周年

即時國際
更新時間：17:30 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-22 HKT

美國美術委員會（The U.S. Commission of Fine Arts）於當地時間5月21日批准了聯邦政府所提交的設計方案，即計劃在首都華盛頓特區興建一座類似「凱旋門」的建築物。

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外界憂凱旋門影響天際線

這一委員會由美國總統特朗普親自挑選的人員組成。委員會主席表示：「這座建築很美。」據了解，此次通過的方案較今年4月提交的版本略有修改，取消了底座上的四頭獅子雕像。

根據效果圖，這座「凱旋門」將位於林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的紀念環島上。拱門從底部到裝飾頂端的高度將達約76.2米，建成後將遠高於30米高的林肯紀念堂，並配有一系列金色裝飾。

和白宮東翼拆除改建國宴廳過程一樣，特朗普的「凱旋門」計劃，又一次未徵求國會意見而引發爭議；外界認為這會對美國首都帶來天際線的重大改變。

相關新聞：特朗普2.0｜拍板15.7億翻修白宮 建「海湖莊園風」新國宴廳

特朗普於今年2月初表示，計劃在林肯紀念堂附近建造一座「巨型拱門」，以紀念美國獨立250周年。該計劃引發爭議，多名美國老兵與歷史學家已向華盛頓特區聯邦地區法院提起訴訟，要求阻止這座拱門的興建。

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