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越南最貪女首富｜張美蘭賣資產還債 2個愛馬仕柏金包近420萬售出

即時國際
更新時間：15:26 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:26 2026-05-22 HKT

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融詐欺案，一度被判死，終以歸還侵佔資產換免除死刑，當局成功拍賣售出她的2個愛馬仕柏金包（Birkin bag）來抵債，以超過53.5萬美元（超過419萬港元）成交。

兩個手袋在短短30分鐘的競標中就找到了新主人。其中一個白色愛馬仕鉑金包拍出了440,144美元（約345萬港元）的高價，另一個則以94,858美元（約74.3萬港元）的價格售出。

相關新聞：愛馬仕柏金包｜張美蘭資產拍賣還債 曾索回2手袋想留給子孫

張美蘭因挪用越南一間大型銀行的資金，一度被判死刑及勒令償還270億美元的賠償金。2024年4月，法院認定張美蘭秘密控制了越南第五大銀行西貢商業銀行，並透過一系列空殼公司，在十餘年間非法取得貸款和現金，總額高達440億美元。

相關新聞：愛馬仕｜珍寶金Jane Birkin原版柏金包拍賣 破紀錄近7900萬元成交​​​​​​​

她提出以資產還債以爭取免死。但在庭審期間，她曾試圖保留這2個愛馬仕手袋，說想把手袋「留給子孫」，其中一個是她自己在意大利買的，另一個是馬來西亞商人送給她的禮物。

根據當地媒體報道，2個愛馬仕袋是周一在胡志明市資產拍賣服務中心出售的1,200件被扣押的資產之一。以較低價格出售的包款為 30 碼。較昂貴的包款為 25 碼，在扣環和飾邊上飾有萊茵石，成交價幾乎是起標價的7倍。

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