星巴克坦克日事件續發酵 南韓政府帶頭抵制 全球總部道歉圖滅火

南韓星巴克在5月18日光州事件46周年紀念日推出「坦克日」（Tank Day）優惠活動，被質疑是令外界想起當年出動坦克血腥鎮壓造成大量死傷的光州事件，掀起全國抵制浪潮。不僅南韓星巴克行政總裁孫貞鉉被母公司火速開除，星巴克全球總部也公開道歉。南韓行政安全部更放話，今後政府活動場合將全面停用星巴克產品，實質宣告政府層級的抵制。

南韓星巴克在5月18日推出「坦克日」活動，海報搭配「啪地拍桌」等標語，主打購買「Tank」系列隨行杯套組就享有約9折至79折優惠的促銷活動，但相關廣告被大批民眾批評是在影射光州事件。當年全斗煥掌權後實施戒嚴，出動坦克等重裝備血腥鎮壓上街抗議的學生與市民，造成數百人罹難、數千人受傷，至今仍是無數南韓人心中難以抹滅的歷史傷痛。

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南韓星巴克推出「坦克日」活動促銷隨行杯。南韓星巴克官網

有網民砸毀星巴克杯子拍片洩憤。X圖片

有網民砸杯子及剪卡抗議星巴克。X圖片

星巴克全球總部道歉圖滅火。美聯社

民眾抵制 摔杯子剪卡

外界質疑星巴克絕不可能不知道光州事件背景，還刻意挑這日子推出「坦克日」活動，根本是明知故犯。

消息曝光後，南韓社交平台迅速掀起抵制風潮，有人砸毀星巴克杯子拍片洩憤，也有人發文教學如何退掉禮品卡與電子兌換券。Threads、X等平台也出現「Goodbye Starbucks」等貼文，許多門市人潮明顯減少，光州店更空無一人。

星巴克母公司新世界集團會長鄭溶鎮早前已公開鞠躬道歉，並火速開除行政總裁孫貞鉉。星巴克全球總部也發表聲明，「向光州市民、顧客以及當地社區致上誠摯歉意」。不過，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」已於向首爾警察廳提告，要求追究鄭溶鎮與孫貞鉉等相關人士侮辱及毀損名譽的刑事責任。

