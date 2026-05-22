伊朗局勢 | 美情報：伊朗已重啟無人機生產 軍力重建速度遠超預期

特朗普曾多次揚言，如果美伊未能達成和平協議，將恢復對伊軍事行動。但美國有線電視新聞網（CNN）引述2名情報消息人士報道，4月初迄今的6周停火期間，伊朗已重啟部分無人機生產；美國情報也顯示，伊朗軍隊的重建速度遠超預期。這意味一旦特朗普重啟轟炸行動，伊朗仍將對區域盟友構成重大威脅。

仍對區域盟友構成重大威脅

4名消息人士透露，伊朗正重建其軍事能力，包括在先前衝突中被摧毀的導彈基地、發射器和關鍵武器系統的生產能力。

相關新聞：

伊朗局勢︱伊朗最高領袖下令 禁止濃縮鈾運出國

美國情報指出，4月初迄今的6周停火期間，伊朗已重啟部分無人機生產。路透社

伊朗無人機曾參與軍方演習。路透社

美國官員告訴CNN，雖然重啟不同武器零件生產所需的時間各異，但情報部門的評估顯示，伊朗可能在短短6個月內完全恢復其無人機攻擊能力，德黑蘭已超越美國情報界設定的所有重建時間表。

被指獲中俄支持

根據消息人士說法，伊朗重建速度之所以遠超預期，背後原因包括俄羅斯和中國的支持，以及美國和以色列的空襲破壞程度不如預期等。

以色列總理內塔尼亞胡上周接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時也稱，中國正向伊朗提供製造導彈的零件。

2/3導彈發射裝置未被毀

CNN在4月曾報道，美國情報部門認為，伊朗約半數導彈發射裝置在美軍空襲後仍存在。情報界人士指出，最近的1份報告將這個數字上調到2/3，部分原因是停火讓德黑蘭有時間挖掘出可能在先前空襲中遭到掩埋的發射裝置。

與此同時，據伊朗學生通訊社周五（22日）凌晨報道，在巴基斯坦方面調解下，伊朗與美國之間的消息和文本交換仍在繼續，目標是達成協議框架。

報道援引巴基斯坦方面消息人士的話說，若伊美雙方達成預期框架，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將到訪伊朗。