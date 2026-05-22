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SpaceX招股書揭秘：2023年以來虧千億

即時國際
更新時間：08:28 2026-05-22 HKT
發佈時間：08:28 2026-05-22 HKT

全球首富馬斯克旗下的美國太空探索技術公司SpaceX，周三向監管機構提交招股說明書，首次披露該公司的財務狀況：自2023年以來累積虧損130億美元（1018.5億港元）。SpaceX預計6月12日左右在Nasdaq上市，估值1.75萬億美元，有望成為史上最大規模公開招股（IPO）。

「星鏈」衛星互聯網營收核心

馬斯克2002年創立SpaceX，目標是實現火星移民，現時主要業務範圍涵蓋包括火箭發射與載人航天在內的太空運輸，和全球衛星互聯網兩大核心板塊，並正向太空數據中心和人工智能（AI）深度擴展。 

該公司周三向美國證券交易委員會提交招股說明書，啟動IPO程序，預計募集750億美元（5876億港元），若順利完成，將成為金融史上規模最大的IPO，超過沙特阿拉伯國家石油公司在2019年創下的256億美元融資紀錄。該公司將以股票代號「SPCX」在納斯達克（Nasdaq）交易所上市，市場估計時間在6月12日左右。屆時整體估值可能達到前所未有的1.75萬億美元，馬斯克可能成為全球首位萬億美元富翁。

但其財務狀況明顯糟糕。長達數百頁的招股說明書，是SpaceX成立以來首度公開披露其詳細財務數據。SpaceX自2023年以來，累積虧損130億美元，光是2026年的前3個月，損失就接近43億美元，這源於SpaceX今年2月收購馬斯克的人工智能（AI）公司xAI（包含社交平台X）時相關的會計調整。

SpaceX在2025年實現186.74億美元營業收入，其中以「星鏈」衛星互聯網為核心的網絡連接業務貢獻113.9億美元。該公司當年經營虧損25.89億美元，主要由航天和AI業務領域的虧損造成。星鏈業務則成為主要財務引擎。SpaceX將採用雙重股權結構，使馬斯克在上市後仍能牢牢掌控SpaceX。馬斯克預計掌握SpaceX約85%的投票權，同時持有約42%股權。上市後，馬斯克將在該公司繼續擔任行政總裁、技術總監和董事長。 

謀劃太空建設數據中心

這份文件也提出一項雄心勃勃的藍圖，即在太空中建設數據中心，並主張在軌道上收集太陽能，才是應對AI運算導致電力需求日益增加「唯一真正可以擴展的解決方案」。SpaceX計劃最快2028年開始部署AI運算衛星，長期目標是每年在軌道上部署100GW（Gigawatt，百萬瓩）運算能力。

這項任務意味着每年需要數千次火箭發射，並將大約100萬公噸酬載送入軌道。SpaceX表示，自身具備獨特條件來完成這項挑戰，並稱這是「極其困難」的任務，目前沒有其他公司能以商業規模承擔這些工作。太空總署周三說，SpaceX的目標是在5年內將每年發射次數提升至1萬次，但政府官員必須先看到可靠性提升，才會批准這種規模的擴張。

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