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港產指揮陳以琳任三藩市交響樂團音樂總監　打破美國古典樂壇「玻璃天花板」

即時國際
更新時間：05:00 2026-05-22 HKT
發佈時間：05:00 2026-05-22 HKT

香港出生指揮家陳以琳（Elim Chan）獲委任為美國三藩市交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監，成為領導美國主要交響樂團的首位女性指揮，打破古典音樂界長期由男性主導的「玻璃天花板」。

現年39歲的陳以琳形容今次任命是「情緒如坐過山車」的時刻，既帶來突破性的職業躍升，同時亦意味未來將面對更高強度挑戰。她將於2027年9月正式展開為期六年的任期，接替沙洛寧（Esa-Pekka Salonen）。

三藩市交響樂團被視為美國頂級樂團之一，與紐約、波士頓、費城、克里夫蘭及芝加哥等交響樂團並列「頂尖樂團」行列。陳以琳受訪時表示，外界的排名概念已顯得過時，她認為當代音樂世界不應再被傳統「大師級」框架限制。

香港出生指揮家陳以琳（Elim Chan）獲委任為美國三藩市交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監。法新社
香港出生指揮家陳以琳（Elim Chan）獲委任為美國三藩市交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監。法新社
2014年贏得倫敦交響樂團主辦的Flick指揮大賽後正式踏入國際樂壇，其後逐步成為歐洲及英美樂團的重要客席指揮。法新社
2014年贏得倫敦交響樂團主辦的Flick指揮大賽後正式踏入國際樂壇，其後逐步成為歐洲及英美樂團的重要客席指揮。法新社
2014年贏得倫敦交響樂團主辦的Flick指揮大賽後正式踏入國際樂壇，其後逐步成為歐洲及英美樂團的重要客席指揮。法新社
2014年贏得倫敦交響樂團主辦的Flick指揮大賽後正式踏入國際樂壇，其後逐步成為歐洲及英美樂團的重要客席指揮。法新社

陳以琳坦言，自己清楚這次任命具有歷史意義。她表示：「我知道這可能是首次有女性出任美國主要樂團的音樂總監，這感覺非常不可思議。」她回憶，十多年前在美國時，幾乎無法想像女性能達到這個位置。

陳以琳出生於香港，曾在美國求學近十年，2014年贏得倫敦交響樂團主辦的Flick指揮大賽後正式踏入國際樂壇，其後逐步成為歐洲及英美樂團的重要客席指揮。她亦曾登上BBC逍遙音樂會（Proms）開幕及閉幕音樂會舞台，累積國際知名度。

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