華爾街「銅牛」旁汽車爆炸 現驚天火球濃煙竄天︱有片
更新時間：15:05 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:04 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:04 2026-05-21 HKT
美國紐約曼哈頓（Manhattan）著名地標「銅牛」（Charging Bull）旁邊，19日下午5時40分左右發生一宗車輛起火爆炸事件。一輛隸屬於紐約大都會運輸署（MTA）的汽車停在路邊，隨後被烈焰迅速吞噬，並爆炸形成一團巨大火球，濃濃黑煙直衝天際，嚇得周圍民眾驚聲尖叫、倉皇逃離。
起火原因調查中
綜合美媒報道，紐約市消防局（FDNY）表示，19日下午5時42分左右，警方和消防員接獲報案，前往百老匯與石街（Stone Street）路口處理火警。不過由於事發於傍晚交通尖峰時段，地點距離華爾街著名地標銅牛雕塑（Charging Bull）僅一個街區，消防人員花了將近90分鐘才完全控制火勢。所幸事件中無人受傷，起火原因仍在調查中。
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