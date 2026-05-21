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誤報「查理斯三世駕崩」播國歌靜默15分鐘 英電台擺烏龍聽眾嚇傻

即時國際
更新時間：12:30 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:30 2026-05-21 HKT

英國卡羅琳電台（Radio Caroline）於當地時間5月19日下午，意外宣布英王查理斯三世（King Charles III）離世。在發現錯誤後，電台發表道歉聲明，稱對於可能為王室及國民帶來困擾，深表歉意。

電台：電腦故障致誤報

根據《衛報》報導，卡羅琳電台位於埃塞克斯郡（Essex）的工作室的電腦發生故障，導致發布錯誤資訊。卡羅琳電台19日當天原本正常播放節目，卻突然中斷，隨後主持人宣布，因英王查理斯三世去世，電台將暫停一般節目內容，接著播放英國國歌《天佑國王》（God Save the King），有聽眾表示，廣播之後還一度靜默約15分鐘。

相關新聞：英王查理斯罕有公開抗癌進展 稱因診斷及時正好轉

卡羅琳電台之道歉聲明。Radio Caroline@Facebook
卡羅琳電台之道歉聲明。Radio Caroline@Facebook

直到節目恢復播出後，電台才緊急道歉，澄清這是一場誤播事故。該電台經理摩爾（Peter Moore）在Facebook上說「由於我們工作室的電腦故障，所有電台的「君主逝世」應急預案（我們希望永遠不會用到）被意外啟動，錯誤地宣布國王陛下駕崩。」此公告並未說明該電台發現錯誤的時間，但20日下午電台網站上已無法回放19日下午1時58分至5時的節目。

卡羅琳電台成立於1964年，曾是一間在英國海岸附近的船上運作的海盜電台（pirate radio），即未經政府許可或違法操作的廣播電台。英國1967年1項立法迫使許多海盜電台關閉，卡羅琳電台卻仍斷斷續續地繼續運營，直到1990年該電台才停止海上廣播。

事實上，查理斯三世在2024年2月宣布罹患癌症。他在接受攝護腺肥大治療時，被發現有異常情況，進一步檢查後確認罹癌，但白金漢宮並未對外公開癌症的種類。目前查理斯三世接受治療，同時正常執行王室公務。5月20日，他與王后卡米拉（Queen Camilla）一同前往北愛爾蘭首府貝爾法斯特，展開為期三天的訪問行程，當地民眾也以載歌載舞的方式熱情迎接。
 

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