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兩大象發情失控打架 33歲女遊客「行太近」慘遭壓進水中亂腳踩死

即時國際
更新時間：09:28 2026-05-21 HKT
發佈時間：09:28 2026-05-21 HKT

印度一個著名旅遊景點日前發生一宗駭人聽聞的奪命悲劇。一家三口前赴當地大象營觀光，並在河畔近距離觀看大象洗澡及攝影時，兩頭大象疑因處於發情期突然失控爆發激烈衝突。混亂中，其中一頭巨獸不敵倒地，剛好將避生不及的33歲媽媽狠狠壓進水中，巨獸起身時更對其進行多次踩踏。丈夫雖在旁拼死相救，惟女事主送院前已因全身多處嚴重踩踏壓傷，不幸當場慘死。

兩巨獸水池邊突發狂互撞 馴象師喝止無從

綜合《印度時報》及外媒報道，這宗旅遊慘劇發生在印度卡納塔克邦（Karnataka）著名的旅遊勝地——杜巴雷大象營（Dubare Elephant Camp）。該營地一向以容許遊客近距離觀看象夫為大象洗澡、餵食及近距離攝影而聞名。

事發當日，來自坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的33歲女遊客珍希（Ranjan），與丈夫帶同僅3歲的幼女前往該處遊玩。目擊者指出，當時兩頭分別名為「Kanchan」與「Marthanda」的成年大象正在水池邊洗澡，卻突然因不明原因變得極具攻擊性，隨即大打出手。現場馴象師見狀大驚，立即意識到危險性，試圖通過口令及繩索控制局面，可惜未能阻止衝突升級，兩頭巨獸隨即用頭部與身體瘋狂撕打互撞。

女事主逃生不及遭重壓溺水 丈夫抱幼女救援不及

由於兩頭大象體型龐大且動作劇烈，現場遊客頓時陷入一片恐慌並四處逃散。混亂期間，其中一頭巨獸在激烈肉搏中失去平衡轟然倒下，剛好不偏不倚地重重壓在站得太近的珍希身上。

從目擊者拍下的驚悚影片可見，珍希被巨大的身軀直接壓入泥水中動彈不得，而大象在掙扎起身後，更因受驚而在原地多次踐踏珍希。珍希的丈夫眼見愛妻遇險，在驚恐中依然抱著3歲的年幼女兒，冒死在兩頭陷入瘋狂的巨物旁徘徊，試圖尋找機會救人。直到兩頭大象稍為移開、珍希毫無反應的遺體順著水流飄過來時，丈夫才順利將她拉出。雖然兩頭大象最終被趕到的工作人員成功控制，惟珍希在送抵醫院前，已因全身多處骨折及大面積嚴重踩踏壓傷，傷重傷不治。

森林官員證實悲劇 營地祭新制須30米外觀象

事後，當地森林保護官證實了這宗令人痛心的悲劇。林業部門表示，將會向死者家屬提供200萬盧比（約折合8.26萬令吉/約18.6萬港元）的經濟賠償。

當局特別提醒公眾，大象在發情期間情緒極不穩定且極具攻擊性，類似的突發衝突在野生或馴養環境中均十分常見。為了杜絕同類悲劇再次發生，涉事的大象營及周邊動物園已即時祭出鐵腕新制，即日起嚴禁遊客近距離接觸或攝影，所有訪客一律必須保持在至少30公尺（米）以外的安全距離，方可觀看大象洗澡或活動。

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