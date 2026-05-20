宮島大聖院「靈火堂」遭焚毀 內存1200年「不滅之火」

日本廣島初日市宮島山頂附近的一座寺廟建築被大火徹底燒毀。所幸無人傷亡。這座名為「靈火堂」的建築，據說保存着弘法大師空海（佛教真言宗創始人）修行時使用的聖火，持續燃燒了1200多年。



周三上午約8時半，消防部門接獲寺廟人員報案告，稱位於宮島彌山山頂附近大聖院的「靈火堂」發生火災。火勢在大約2小時後基本撲滅，但「靈火堂」已完全燒毀，所幸無人受傷。

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根據寺廟介紹，「靈火堂」內有一團持續燃燒了1200多年的聖火，其歷史可追溯至公元806年，當時空海大師曾在此修行。

宮島市政府在火災發生後呼籲遊客及其他人員不要進入彌山，通往山頂的宮島纜車也停運。