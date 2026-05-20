Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宮島大聖院「靈火堂」遭焚毀 內存1200年「不滅之火」

即時國際
更新時間：18:54 2026-05-20 HKT
發佈時間：18:54 2026-05-20 HKT

日本廣島初日市宮島山頂附近的一座寺廟建築被大火徹底燒毀。所幸無人傷亡。這座名為「靈火堂」的建築，據說保存着弘法大師空海（佛教真言宗創始人）修行時使用的聖火，持續燃燒了1200多年。

周三上午約8時半，消防部門接獲寺廟人員報案告，稱位於宮島彌山山頂附近大聖院的「靈火堂」發生火災。火勢在大約2小時後基本撲滅，但「靈火堂」已完全燒毀，所幸無人受傷。

相關新聞：富山大法寺︱ 570年歷史古剎大火正殿全毀 國寶級畫作或成灰燼

根據寺廟介紹，「靈火堂」內有一團持續燃燒了1200多年的聖火，其歷史可追溯至公元806年，當時空海大師曾在此修行。

宮島市政府在火災發生後呼籲遊客及其他人員不要進入彌山，通往山頂的宮島纜車也停運。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
7小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
3小時前
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
好人好事
8小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
6小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
9小時前