日女議員被爆疑曾拍AV 網民揪出番號舊片重登榜首

日本政壇爆出疑有女議員曾下海拍AV，有網民對比發現，該女議員面上有三特徵，與一名成人女影星相同。消息傳出，有關的AV番號在網上瘋傳，更讓該套拍於2024年的舊戲，重登成人片榜首。

發聲明否認曾任女優

日本埼玉縣川口市議員補選的美女議員岡本小百合（岡本さゆり），近日被指疑曾是成人女星。一部2024年2月16日上架的20分鐘長AV，女主角被指與岡本小百合「撞樣」。

有網民細心分析二人容貌，發現她們的聲音極似、臉上4個痣的位置也一模一樣，耳朵的形狀特別是外側也相同，令傳是岡本小百合曾任女優的消息及影片番號，越傳越廣，令該套舊片重登單日銷冠。

岡本小百合沉默數天後，終發聲明澄清，否認自己是涉事的女優。她指，2024年正忙於政治活動，並為選戰備戰，而且當年的自己「胖得非常多」，與片中女優的體型完全不同。不過，她以為免被認為歧視特定行業，決定不提告造謠者「妨害名譽」。

岡本小百合強調，對於「感覺很色」、「脫掉」等性騷擾留言，將會保存證據，考慮採取法律行動，不會坐視不理。