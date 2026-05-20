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伊波拉病毒｜剛果至少131死 世衛料疫情持續 美批反應慢半拍

即時國際
更新時間：12:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-20 HKT

剛果民主共和國（DRC）爆發第17次致命伊波拉（Ebola）病毒疫情，並正逐漸蔓延至鄰國烏干達。世界衛生組織（WHO）已將是次疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），並警告疫情擴散風險極高，恐將持續一段長時間。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）則批評世衛在確認疫情上反應遲緩。

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魯比奧指世衛確認工作慢半拍。路透社
魯比奧指世衛確認工作慢半拍。路透社

據剛果衛生部數據，是次疫情已造成至少131人死亡，疑似病例達513宗。世衛駐剛果代表安西亞（Anne Ancia）明言，預料疫情無法在兩個月內結束。她指出，今次爆發的為「邦迪布吉歐」（Bundibugyo）病毒株，目前尚未有針對該毒株的疫苗或療法問世，現時獲世衛認可、預防「薩伊」（Zaire）毒株的疫苗並不適用於當前防疫工作。世衛正積極評估其他候選疫苗，惟預計最快至少需兩個月後才能實際供應。

隨着疫情蔓延至烏干達，美國國務卿魯比奧對世衛「慢半拍」的確認工作表示遺憾。他宣布，美國計劃在剛果偏遠及受戰亂影響的地區開設約50間診所，全力協助治療伊波拉確診病患。事實上，美國總統特朗普去年重返白宮後，已因不滿世衛處理疫情的表現，於就職首日簽署行政命令啟動退出世衛的程序。
 

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