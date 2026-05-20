特朗普家族獲永久豁免過往稅務審查 與司法部達成和解

美國司法部與總統特朗普正式達成和解協議，宣布「永久禁止」美國國稅局（IRS）對特朗普及其家人和企業過往提交的納稅申報表（報稅表）進行審查。此項史無前例的決定隨即引發美國政界及法律界的強烈爭議。

特朗普於今年1月入稟聯邦法院，指控國稅局員工於2019至2020年間洩漏其稅務機密，要求索償100億美元。據美媒報道，雙方於本月18日達成和解，特朗普同意撤銷訴訟；美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）隨後於19日簽署補充協議，明文規定國稅局被永久禁止對特朗普家族及企業過往的稅務問題提起訴訟或追究責任。有傳媒估算，避過長期的稅務審查，或令特朗普免於面臨逾1億美元的潛在罰款。

特朗普與司法部達成和解，獲永久豁免過往稅務審查。 美聯社

此外，作為撤訴及和解條件的一部分，聯邦政府將撥款逾17.7億美元設立「反武器化基金」，以補償聲稱在過往政府時期遭受不公針對的特朗普盟友。

司法部說，作為設立這項「反武器化基金」的交換條件，特朗普將撤回1月對國稅局（IRS）洩漏其報稅資料所提出的100億美元訴訟。

2023年，前國稅局職員利特爾約翰承認將特朗普及其他富豪的稅務資料洩漏給媒體。

特朗普家族獲永久豁免過往稅務審查。 路透社

司法部代理部長布蘭奇說：「政府不應將司法體系『武器化』以對付任何美國人民……我們將設立合法程序，讓法律戰和武器化行動的受害人士能夠發聲並尋求賠償。」民主黨隨即痛批這項計劃是明目張膽的「行賄基金」。

針對外界質疑，美國司法部發言人回應稱，放棄既有或潛在索償屬和解協議的慣常做法，並強調是次禁令僅針對現有審查，不會阻止國稅局對和解日期後所提交的報稅表進行正常審核。

然而，有關協議遭到多方抨擊。美國國稅局前局長韋爾費爾（Danny Werfel）表示，當局從未有永久放棄審查特定人士報稅表的先例，強調稅收規則應對所有人一視同仁。有法律界學者及民主黨員亦警告，有關協議是對美國稅收及法律制度的濫用，並對司法部是否具備提供此等廣泛保護的權力表示擔憂。