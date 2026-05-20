伊朗局勢｜巴基斯坦據報密派萬大軍協防沙特 部署梟龍戰機及紅旗防空系統

路透社日前引述軍方及政府核心消息獨家披露，巴基斯坦已秘密向沙特阿拉伯部署了一支由約 8,000 至 13,000 人組成、具備實質作戰能力的龐大軍隊。巴方不僅派出了由中巴聯合研製的「梟龍」戰機中隊，更運送了中製紅旗-9（HQ-9）防空導彈系統進駐沙特，以防範伊朗在美伊大戰期間對沙特關鍵能源設施發動報復性襲擊。

此舉令國際社會震驚，因為巴基斯坦在過去六個星期內，一直高調扮演美伊戰爭的核心斡旋者與調停人。

機密防衛協議曝光 沙特納入巴國核保護傘

據報道，這項大規模軍事部署是基於兩國於 2025 年 9 月 17 日簽署的《戰略共同防衛協定》（SMDA）。該條約由沙特王儲兼首相穆罕默德與巴基斯坦總理謝里夫在利雅德親自簽署，條款列明任何一方遭受攻擊，將被視為對兩國的共同侵略。巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）早前更曾公開暗示，該協議實際上將沙特置於巴基斯坦的「核武器保護傘」之下。

內幕消息人士透露，保密協議的條款上限極為驚人，若中東戰火持續蔓延，巴基斯坦最多可向沙特境內派遣多達 8 萬名士兵協助保衛邊境。

實質作戰力量進駐 兵分海陸空全維度協防

與以往僅具備象徵意義的顧問團不同，巴基斯坦此次派出的是「全副武裝」的防禦與作戰兵力，包括一個由約 16 架「梟龍」Block III（JF-17）戰鬥機組成的小組已於 4 月初進駐沙特東部空軍基地，同時隨行的還有兩個中隊的無人機；部署一套中國製造的紅旗-9（HQ-9）防空導彈系統，用以加強沙特油田及煉油廠的防空屏障。

安全官員透露，協定亦包含巴基斯坦軍艦的部署，目前正密鑼緊鼓推進。

上述所有尖端裝備與人員均由巴方軍人實際操作，而涉及的巨額資金、後勤及燃料支援則由沙特阿拉伯全額資助。

利雅德金援換防務 中東安全格局加速去美國化

分析指出，巴基斯坦甘願冒著得罪鄰國伊朗的風險大舉派兵，背後有着極大的經濟誘因。面臨嚴峻財政危機的伊斯蘭堡，透過為沙特提供軍事安全保障，成功換取了利雅德方面高達 50 億美元的債務緩解，並簽署了長期的低價石油供應協議，暫時緩解了國內的燃眉之急。

此外，沙特在面臨伊朗的嚴峻威脅時，選擇引入同為伊斯蘭大國且擁有核武背景的巴基斯坦軍隊，而非如同以往般完全依賴美國。這標誌著海灣國家正加速建構多元化的區域安全體系，在一定程度上反映了美國在中東軍事信譽的邊緣化。

調停人變對立者？恐德黑蘭猜忌加深

報道指，巴基斯坦此前曾成功促成華盛頓與德黑蘭之間維持了六周的脆弱停火，並主辦了美伊唯一的和平談判。然而，一旦中東戰火擴大，伊朗的導彈若觸發《巴沙防衛協議》導致巴軍實質參戰，衝突將從「代理人衝突」直接升級為「國家間戰爭」，巴基斯坦或將徹底喪失其中立斡旋的資格。