傳美動武可能性增加 古巴警告美出兵將「血流成河」

美國政治新聞網站Politico周一（18日）報道，由於美國對古巴採取的施壓手段並未奏效，美國正比以往更認真地考慮軍事選項，行動規模可能包括單次空襲及地面入侵等。古巴國家主席卡內爾則發出強烈警告，直指美國若對古巴採取任何軍事襲擊行動，後果將「血流成河」。

或包括空襲及地面入侵

Politico引述美方官員及相關知情人士稱，總統特朗普正對美方向古巴的施壓行動感到「沮喪」。美方最初認為在委內瑞拉的行動以及對古巴的一系列制裁會嚇住古巴，迫使他們達成協議。但現在伊朗局勢已失控，古巴人比一開始想象的要強硬得多，軍事行動選項因此被放上桌面。

相關新聞：

美媒指古巴擬用300無人機襲美目標 哈瓦那：為侵略尋找藉口

特朗普多次威脅要「接管古巴」。美聯社

為了因應最壞的打算，古巴民防組織過去幾天已向人民發放手冊。法新社

古巴面臨嚴重人道危機。法新社

報道稱，美軍南方司令部過去幾周內召開會議，開始起草對古巴的潛在軍事行動計劃，行動規模可能包括單次空襲、地面入侵等，但不會立即付諸行動。

美多次威脅「接管」古巴

美方近期加大對古巴制裁，並多次威脅對古巴動武，包括聲稱將在美軍結束對伊朗戰事返回之際「接管古巴」。

針對美方步步進逼，古巴國家主席卡內爾在社交平台X上發文重申，古巴「對美國或任何其他國家不構成威脅」，並警告說，美國若發動攻擊，將「引發血流成河局面，後果難以估計」。

古巴外長羅德里格斯也在X反擊，強調古巴有權針對任何外部侵略進行正當自衛，斥責那些企圖非法侵犯古巴的人，不惜動用任何虛偽和荒謬的藉口，只為了替一場違背美國與全球輿論的攻擊找正當理由。

古巴發民防手冊 倡準備緊急避難包

古巴駐聯合國大使古茲曼亦說：「如果有人試圖入侵古巴，古巴勢必會反擊，這點毫無疑問。美國在1960年代曾試圖入侵古巴，但以失敗收場。當然，大家可以說現在情勢不同了。是的，確實不同，但古巴人民的意志從未改變。」

為了因應最壞的打算，古巴民防組織過去幾天已開始在國內發放一份名為「模擬古巴遭受軍事侵略時的家庭應變指南」的手冊。該指南除了呼籲民眾必須隨時對防空警報保持高度警惕，也具體建議每個人準備好一個裝有乾糧與耐保存物資的緊急避難包。