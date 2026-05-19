兩中國遊客花光旅費 泰國蒙面持槍搶金舖落網

泰國呵叻府（Nakhon Ratchasima）發生一宗涉及中國遊客的嚴重搶劫案。兩名男子因在泰國旅遊期間花光資金，竟然鋌而走險，戴上頭套並持槍闖入當地金舖洗劫。泰國警方透過監視器全力追緝，在案發後僅8小時便於曼谷將兩人拘捕。

持槍槌砸櫃位 搶走價值38萬銖金戒

據《看見泰國 VisionThai》報道，案發於4月27日上午約10時，根據現場畫面及警方調查，兩名戴着黑色頭套的男子闖入呵叻府一家金舖後，其中一人手持短槍威嚇店員及顧客，另一人則利用鐵鎚猛力砸碎玻璃展示櫃。兩人迅速奪走多枚金戒指，隨即駕駛一輛私家車逃離現場。據統計，被搶走的金飾總值約38萬泰銖（約9.25萬港元）。

警方全線通緝 曼谷租車店落網

泰國警方隨即調閱金舖及周邊道路的監視器，發現兩名疑犯駕駛的是一輛在曼谷租借的私家車。兩人企圖在搶劫後返回曼谷還車，並將作案用的槍支在逃跑途中丟棄。

警方根據車牌號碼發布全國通緝令，一路追蹤疑犯行蹤。當天傍晚6時30分，警員在曼谷巴威區（Prawet）的一家汽車租賃店展開行動，成功拘捕兩名正準備還車的疑犯，並當場繳獲30多枚被盜的金戒指。

遊客身分入境 稱「資金耗盡」鋌而走險

經身份確認，兩名被捕男子均為中國公民，分別是來自廣東的27歲鄒某及來自四川的19歲宋某。據《泰叻報》報道，兩人均以遊客身份入境，在泰國均有交往中的女友。

兩名疑犯向警方供稱，因為在泰國旅遊期間花光了所有旅費，資金耗盡下才策劃這場搶劫。目前泰國警方正對案件進行進一步審理，兩人將面臨嚴厲的刑事指控。