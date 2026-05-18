中國遊客︱華女玩到無錢買機票 大鬧吉隆坡機場被抬走︱有片
更新時間：12:54 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:54 2026-05-18 HKT
發佈時間：12:54 2026-05-18 HKT
中國有女遊客，未購買機票下硬闖馬來西亞吉隆坡機場，遭女輔警抬起四肢搬離現場，警方已拘控涉事女子，女被告面臨最高兩年監禁。
硬闖自動通關閘機
馬來西亞網絡16日流傳一段拍於吉隆坡機場的影片，顯示當日有一名中國女遊客，在第一航站離境區，大吵大鬧，企圖在沒有機票的情況下，硬闖自動通關閘門。
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女遊客被工作人員攔截後，情緒繳動，不斷高呼「不要」、「不要推我」，又躺在地上，最後被4名女輔警合力抬走。
據馬媒「星洲網」報道，當地警方17日指，案件發生於16日1時35分，女疑犯是中國遊客，於4月30日入境，因沒錢買回國機票，企圖硬闖過關，擅自通過自動閘門，被安檢人員欄下後，情緒失控。
吉隆坡機場警區主任拉威助理總監指，涉案中國女遊客已被帶到雪邦法庭助查，會被控以違反禁區及禁地法令，罪成面對1000令吉（約1977港元）罰款，或最高兩年的監禁，或兩者兼施。
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