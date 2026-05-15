Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國男子大鬧曼谷機場被捕 失控踢壞自動閘門遭索償 終身被禁入境

即時國際
更新時間：14:26 2026-05-15 HKT
發佈時間：14:26 2026-05-15 HKT

中國一名30歲男子日前準備從曼谷素萬那普機場出境時，疑因不會使用自動通關閘門而情緒失控，猛踹閘門，踢壞造價昂貴的感應閘門，還涉嫌辱罵前來制止的航警。該名男子隨即被捕，泰國當局已起訴他刑事毀損罪，索償45萬泰銖（約10.8萬港元），並將他永久列入「黑名單」，終身禁止入境泰國。

疑因不懂操作自動閘門 情緒失控

泰國傳媒報道，事發於周三（13日）下午2時35分。現年30歲的鄭立為（音、Liwei Zheng）原定搭乘春秋航空9C7282航班飛往上海，但他經過素萬那普機場第二出境區的自動通關閘門DAE01時，卻突然情緒失控破壞閘門。

中國男子（右一）因涉嫌破壞自動閘門被捕。泰國移民局
中國男子（右一）因涉嫌破壞自動閘門被捕。泰國移民局
事發於曼谷素萬那普機場。維基網站
事發於曼谷素萬那普機場。維基網站

根據監視器畫面顯示，鄭立為進入自動護照查驗通道後，沒有按照機器提示的步驟操作，而是把登機證放在讀護照的位置，機器無法識別，所以第一道門沒有打開。他因此大發雷霆，用腳猛踢機器的透明玻璃門致其損壞。之後，他又回來把護照放上去，但放得不對，機器還是無法識別，他再一次用腳踹門，接著強行直接穿過機器離開，完全沒有完成正常檢查過程，嚇得現場安檢人員立刻衝上前將他制服。

涉中英文破口大罵關員

鄭男被捕後情緒極度激動，不僅不配合調查，還對著移民局官員用英文、中文破口大罵，甚至數度企圖攻擊警員。當時與他同行的妻子見狀，趕忙上前試圖安撫與攔阻，但鄭男依然大聲叫囂，引發大批旅客圍觀。

警方指出，鄭男毀損公物的行為已違反泰國《刑法》第358條，最高可處3年監禁或6萬泰銖（約1.44萬港元）罰款。此外，他還必須支付高昂的維修費用，自動通關系統的損壞索償金額估計高達45萬泰銖。警方也考慮加控其侮辱公務員罪，可額外判處1年監禁。

遭撤銷簽證 列入黑名單

案件於周五（15日）移送北欖府地方法院審理。移民局長帕努瑪警已指示移民局第二分局撤銷鄭立為的簽證，並指由於他的行為對社會構成危害，移民局將把他列入黑名單，終身禁止入境泰國，並在案件最終判決後，立刻將他驅逐出境。

帕努瑪警表示，泰國歡迎每一位尊重泰國人和泰國法律的遊客前來，但如果作出任何違法行為，不管是刑事案件還是違背泰國風俗的行為，一律吊銷簽證並強制遣返，絕不姑息。  

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
6小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
4小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
10小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
2小時前
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
影視圈
3小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
8小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
00:34
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
1小時前
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
17小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
3小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
6小時前