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伊朗局勢｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不滿意但暫緩軍事打擊行動

即時國際
更新時間：03:26 2026-05-19 HKT
發佈時間：03:26 2026-05-19 HKT

美國總統特朗普表示，他已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。他稱，這一決定是在多位海灣國家領導人的直接干預與勸說下作出。同日，伊朗最高領袖穆傑塔巴在其社交媒體帳號摘發其上任後首份聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開闢新戰線。

特朗普在社交平台表示，他是在接獲多位地區關鍵盟友的請求後決定暫緩行動，其中包括卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）、沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud）、阿聯酋總統謝赫穆罕默德（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）他稱，三位領導人擔心，美軍一旦對伊朗發動直接軍事打擊，將會引發不可收拾的區域連鎖反應，甚至演變成全面戰爭，嚴重威脅海灣地區的能源設施及航運安全。

美國總統特朗普表示，他已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。路透社
美國總統特朗普表示，他已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。路透社
美國原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。美聯社
美國原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊。美聯社
中東領導人擔心，美軍一旦對伊朗發動直接軍事打擊，將會引發不可收拾的區域連鎖反應，甚至演變成全面戰爭。美聯社
中東領導人擔心，美軍一旦對伊朗發動直接軍事打擊，將會引發不可收拾的區域連鎖反應，甚至演變成全面戰爭。美聯社

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特朗普又引述指，這些領導人認爲，美伊將能夠達成停火協議，而該協議將對美國以及中東各國乃至更廣泛地區，都具有高度可接受性。該協議的關鍵內容，包括伊朗不得擁有核武器。

特朗普說：「基於我對上述領導人的尊重，已指示防長赫格塞思、參謀長聯席會議主席丹尼爾·凱恩以及美國軍方，取消原定明日對伊朗的打擊行動。但同時，我也已進一步指示他們，一旦未能達成可接受協議，應隨時準備立即執行對伊朗的大規模全面軍事打擊行動。」

另外，特朗普接受《紐約郵報》電話訪問時表示，在收到伊朗方面最新的並未「令人滿意」的和平談判回應後，他認定不會對伊朗作任何讓步。但他補充，他並未對伊朗的回應感沮喪，認為伊朗現在比以往任何時候都更渴望達成協議，「因為他們知道即將發生什麼事」。

被問到上周稱「願意接受伊朗暫停鈾濃縮20年」的說法，特朗普改變口徑說：「我現在什麼都不接受。」

同日，伊朗多名領導層均有表態，隔空與特朗普針鋒相對。最高領袖穆傑塔巴在其社交媒體帳號摘發其上任後首份聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開闢新戰線。聲明說，關於開闢其他戰線的問題，相關研究已經完成，「敵人在這些領域經驗極少且極度脆弱」。聲明表示，如果「戰爭狀態」持續，伊朗將開闢這些新戰線。

伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊則表示，「美國設定了軍事打擊的最後期限，然後又自己取消！試圖用這種虛假的希望迫使伊朗人和伊朗政府屈服！」雷扎伊說：「強大的武裝力量與偉大的伊朗民族所形成的鐵拳，將迫使他們退讓並投降。」

伊朗總統佩澤希齊揚強調，談判並不意味著投降，伊朗將以理性方式，在捍衛人民利益與國家尊嚴的基礎上開展談判，絕不會作出退讓。

據美媒Axios18日援引美方高級官員報道，伊朗通過巴基斯坦於17日晚向美方提交一份旨在結束戰事的最新協議草案，但相較於上一版本僅作了一些「象徵性微調」，且未就其核計劃作出實質性讓步，白宮認為此方案不足以作爲達成協議的基礎，美總統特朗普正考慮重啓軍事行動。

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